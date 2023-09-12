Fas sadece 4 ülkeden gelen yardım teklifini kabul etti

7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas, koordinasyon eksikliğinin yol açacağı aksi durumlar olabileceği söylenerek sadece 4 ülkenin "arama kurtarma ekibi sevk edilmesi" tekliflerini kabul etti.

Fas sadece 4 ülkeden gelen yardım teklifini kabul etti

8 Eylül gecesi meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre şimdiye kadar 2 bin 681 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 501 kişinin de yaralandığı Fas, gelen yardım tekliflerinin büyük bölümünü reddediyor.

Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından yetkili makamların, bu gibi durumlarda koordinasyon eksikliğinin yol açacağı aksi durumları göz önüne alarak gerekli ihtiyaçları titiz şekilde değerlendirdiği vurgulandı.

Açıklamada, bu aşamada dost ülkeler; İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen "arama kurtarma ekibi sevk edilmesi" tekliflerinin kabul edildiği belirtildi.

'İHTİYAÇLARA GÖRE DİĞER TEKLİFLER DE KABUL EDİLEBİLİR'

Söz konusu arama kurtarma ekiplerinin Faslı ekiplerle koordineli şekilde çalışmak üzere pazar günü ülkeye girdiği ifade edilen açıklamada, alanda çıkabilecek muhtemel ihtiyaçlara göre diğer dost ülkelerden gelen destek tekliflerinin kabul edilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ayrıca çeşitli ülkelerden gelen dayanışma teklifleri ve girişimlerden memnuniyet duyulduğu vurgulandı.

KAYIPLAR ARTIYOR

Fas'ta 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde bugüne kadar (11 Eylül) 2 bin 681 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 501 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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