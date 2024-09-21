Fas'ı sel aldı

Fas'ın güneydoğusundaki bölgelerde şiddetli yağışlardan kaynaklanan sel ve taşkınlar altyapıya zarar verdi ve ana yolları kesti.

Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Fas'ın güneydoğusunda bazı bölgelerde sağanakların etkili olduğunu aktardı.

Yağışların, Varzazat ve Zakura bölgelerini birbirine bağlayan yolun kesilmesine yol açtığını kaydeden görgü tanıkları, çok sayıda yolcu otobüsünün yolun açılmasını beklediğini ifade etti.

Sosyal medyada da son birkaç gündür yoğun yağışlara sahne olan bölgelerdeki sel ve su baskınlarıyla ilgili videolar yayımlanıyor.

Fas İçişleri Bakanlığından 10 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 18' yükseldiği, 4 kişinin halen kayıp olduğu, 56 evin yıkıldığı belirtilmişti.