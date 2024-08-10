Faslılar ile Türkler birbirine girdi. Elin Faslısı gelmiş Türklere kafa tutuyor

Türkiye’nin en önemli problemlerinden biri kaçak ve sığınmacılar konusu. Özellikle 2011 yılında Suriye’de meydana gelen iç savaş sonrası açık kapı politikası ile Türkiye yol geçen hanına döndü.

Türkiye’nin dört bir yanı kaçaklarla oldu. İstanbul Esenyurt’ta Fas uyruklu kaçaklar ile Türk vatandaşları arasında çıkan kavga gündem oldu.

Kavganın sebebi henüz bilinmezken video tepki topladı. Videoda bir mahallenin “Elin Faslısı gelmiş Türklere kafa tutuyor. Kimse de bir şey demiyor!" şeklinde isyan ettiği de duyuluyor.

Video sosyal medyada hem yayıldı hem de tepki çekti.

TÜRKİYE YOL GEÇEN HANINA DÖNDÜ

Öte yandan yaşanan olaylar neticesinde Türkiye’nin kaçakların ve mafyaların merkezi haline geldiği söylenebilir. Suriyelilerin yoğun olduğu Türkiye’de bazı mahalleler de bile Türklerin az olduğu ortaya çıkmıştı.

Sadece Suriyeli değil, Afgan, Paki, Afrika, Fas, Mısır gibi ülkelerden de kaçaklar Türkiye’ye akın etmiş durumda.

En son Kayseri’de Suriyeli şahsın küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmasıyla olaylar patlak vermiş tepkiler daha da büyümüştü.