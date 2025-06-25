Fast-Food devlerinin aşkı kısa sürdü: Tatlı başlayan ortaklık sonlandırıldı

Krispy Kreme ile McDonald's arasındaki heyecan verici ortaklık, beklenen verimliliği sağlayamayınca resmen sona erdi. Geçtiğimiz yıl büyük umutlarla duyurulan ve donut satışlarını ülke genelindeki McDonald's restoranlarına yaymayı hedefleyen bu iş birliği, 2 Temmuz itibarıyla fiilen durduruluyor.

MALİYETLER ORTAKLIĞI BİTİRDİ

Krispy Kreme CEO'su Josh Charlesworth, salı günü yaptığı açıklamada, "Maliyetlerimizi birim talebiyle uyumlu hale getirme çabalarımız sonuçsuz kaldı ve bu da ortaklığı bizim için sürdürülemez hale getirdi," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iki şirket arasındaki iş birliğinin neden sona erdiğine dair net bir çerçeve çizdi. Ortaklığın başlangıçta büyük bir potansiyel taşıdığı düşünülse de, Krispy Kreme için kârlılığı sürdürmekte zorlandığı anlaşıldı.

GENİŞLEME PLANLARI YARIDA KALDI

McDonald's ve Krispy Kreme, ortaklıklarını Mart 2024'te duyurmuştu. Hedef, 2026 yılı sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm McDonald's lokasyonlarında Krispy Kreme donutlarını satışa sunmaktı. Ancak bu genişleme planları, mayıs ayının başlarında Krispy Kreme'in ülke çapındaki yayılımı askıya almasıyla durduruldu. Şirket, o dönemde "tüm taraflar için kârlı bir iş modeli elde etmek üzere McDonald's ile birlikte dağıtım programını yeniden değerlendirdiğini" belirtmişti. Bu duraklama, ortaklığın geleceği hakkında ilk işaretleri vermişti.

McDonald's ABD Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Alyssa Buetikofer, ortaklık hakkında şunları söyledi: "Krispy Kreme ile güçlü bir iş birliğimiz oldu ve bize harika, yüksek kaliteli bir ürün sundular. Ortaklık McDonald's ve İşletmecilerimiz için beklentilerimizi karşılarken, Krispy Kreme için de kârlı bir iş modeli olması gerekiyordu." Bu açıklama, McDonald's tarafının ortaklıktan memnun olduğunu ancak Krispy Kreme'in kârlılık hedeflerine ulaşamadığını açıkça ortaya koydu.

TALEP BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Josh Charlesworth, kazanç görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, başlangıçtaki yoğun talebin ardından beklentilerin altına düştüğünü ve "müdahale gerektirdiğini" dile getirdi. Bu durum, Kentucky'deki 160 McDonald's restoranında 2023 yılında yapılan test satışlarının başarılı geçmesine rağmen, ülke genelindeki ilk lansmanda talebin düşüş yaşadığını gösteriyor. Test aşamasındaki başarı, geniş ölçekli dağıtımın getirdiği zorlukları öngöremediğini gösteriyor.

Krispy Kreme, ortaklığın sona ermesinin ardından gelecekteki sürdürülebilir büyümesini, yüksek hacimli perakende satış noktaları aracılığıyla ABD'de kârlı genişleme ve sermayesi düşük uluslararası franchise büyümesi yoluyla ürünlerini daha fazla yerde erişilebilir kılarak sağlamayı planlıyor. Öte yandan, McDonald's, Krispy Kreme ürünlerinin kahvaltı işlerinin küçük, maddi olmayan bir parçası olduğunu ve kahvaltının iş stratejilerinin "temel bir direği" olduğunu belirtti.