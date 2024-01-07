FAST ve EFT yapanlara kötü haber. Bankalar yeni zammı duyurdu

EFT, FAST ve havale işlemlerinin fiyatlarında artışa gidildi. Bankalardan gelen açıklamayla havale, EFT ve FAST işlemi yapanlardan kesilecek yeni fiyatlar da ortaya çıkmış oldu.

YÜZDE 64’LÜK ZAM GELDİ

Her yıl yapılan güncelleme kapsamında, havale, EFT ve FAST işlemlerindeki ücretler, önceki yılın Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenmekte. Bu yıl yapılan güncelleme neticesinde, havale, EFT ve FAST işlemlerinde tavan işlem ücreti ve matrahlar yüzde 64,77 oranında artırıldı.

İŞTE YENİ ÜCRET TARİFESİ

Özel bir bankadan yapılan açıklamaya göre, mobil şube ve internet bankacılığı kanallarından gerçekleştirilen 0-4.300 TL arasındaki FAST ve EFT transferlerinden 4,22 TL işlem ücreti alınacağı belirtilirken söz konusu yine aynı kanallardan yapılan 4.300,01-211.100 TL arasındaki EFT'ler için ise 8,44 TL işlem ücreti alınacak. 211.100 TL'den fazla EFT işlemlerine uygulanacak ücret tarifesi ise 105,52 TL olacak. Havale işlemleri için ise 0-4.300 TL arasında 2,11 TL, 4.300,01-211.100 TL arasında 4,22 TL, 211.100,01 TL ve bunun da üzerinde ise 52,76 TL işlem ücreti belirlendi.

Bu zamlar, havale, EFT ve FAST işlemlerini kullanan müşterileri yakından ilgilendirirken, yeni ücretlendirme politikalarına göre hareket edilmesi çağrısında bulunuldu.