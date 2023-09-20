Fas’ta enkaz altında kalan eşek 10 gün sonra kurtarıldı

Eşeğin sahibi kurtarma operasyonuna çok sevindi. Fas’taki deprem felaketinde ise 2 bin 901 kişi öldü, 5 bin 530 kişi yaralandı.

Enkaz altında hayatta kalan eşek

Fas’ın Marakeş şehrinin eteklerindeki Imni-n-Isli köyünde 8 Eylül’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde birçok bina yıkıldı. Depremde enkaz altında kalan bir eşek, 10 gün sonra Orta ve Batı Galler İtfaiye ve Kurtarma Servisi’ne bağlı ekip tarafından sağ olarak kurtarıldı. Ekip, yapı mühendisinin değerlendirmesinin ardından uygun güvenli çalışma sistemi ile eşeğe ulaşmak için yoğun çaba gösterdi.

Eşeğin sahibi minnettar

Kurtarıldıktan sonra eşek yerel bir veteriner tarafından muayene edildi. Eşeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Eşeğin sahibi ise yapılan kurtarma operasyonu son derece minnettar olduğunu ifade etti. Eşeğiyle yeniden kavuşan sahibi, “Eşeğim benim için çok değerli. Onu kaybettiğimi düşünmüştüm ama şükür ki hayatta çıktı.” dedi.

Depremde binlerce kişi öldü

Fas’taki deprem felaketinde şu ana kadar 2 bin 901 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 530 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fas hükümeti, depremzedelere yardım ulaştırmak için seferberlik ilan etti.