Fatih Altaylı AKP-MHP arasındaki çatlağı açıkladı!

Gazeteci Fatih Altaylı “Yüz vermeyenden tehdit edene” isimli köşe yazısında Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki sözlerini eleştirdi.

Bahçeli’nin “Öcalan’ın TBMM’de konuşmasına karşı çıkıp, İmralı’da olmasına karşı çıkmamak ne demektir” sözünü anlamlandıramadığını belirten Altaylı, “Zannederim MHP liderinin cümleleri için bir ‘anlama kılavuzu’ gerekecek” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bahçeli’nin Öcalan’ın hapisten çıkıp TBMM’de konuşmasında ısrarcı olduğunu belirten Altaylı, AKP’nin görevden aldığı Ahmet Türk’ü Bahçeli’nin sevdiğini, bu olayın da Erdoğan-Bahçeli beraberliğinde ilk çatlak olarak görülebileceğini söyledi.

Altaylı yazdığı yazıda şunları söyledi,

"ANLADIYSAM NE OLAYIM!

Zannederim MHP liderinin cümleleri için bir “anlama kılavuzu” gerekecek.

“Öcalan’ın TBMM’de konuşmasına karşı çıkıp, İmralı’da olmasına karşı çıkmamak ne demektir” deyince benim beynim yandı.

Zannedersin, İmralı Adası cezaevi değil de, TBMM’nin yazlık misafirhanesi.

Devlet Bey bunu hangi mantıkla söyledi anlayamadım.

Anlayan varsa anlatsın, dinlemeye hazırım.

Ancak Bahçeli’nin sözlerinden anladığım, Öcalan’ın serbest bırakılması ve TBMM’ye gelip konuşması konusunda kararlı ve ısrarlı.

Ve iktidarın diğer kanadının görevden aldığı Ahmet Türk’e olan sevgisinde de samimi ve ısrarlı.

Eğer hal gerçekten bu ise, AKP-MHP bloğunda ilk çatlak ve Erdoğan-Bahçeli beraberliğinde ilk çatlak olarak görülebilir.

Aynı anda hem Öcalan’ı yeniden TBMM’ye davet etmesi, Ahmet Türk’e bir kez daha sahip çıkması ve bu konuşmasında Erdoğan’ın de yeniden aday olabilmesinin önünü “Enflasyonun düşmesi ve terörün durması” koşuluna bağlaması ilginçtir."