Fatih Altaylı asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını açıkladı: 22 yıldır iktidarın ne yaptığını ezberledim

Artan enflasyon ve hayat pahalılığı sonrası yeni yılda asgari ücrete yapılan zam herkes tarafından merak ediliyor.

Konuya ilişkin farklı senaryo ve iddialar ortaya atılırken, Gazeteci Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hükümetin bu zamana kadar izlediği asgari ücret politikalarını değerlendiren Altaylı yapılacak zammın hedef enflasyon oranından yüksek, ancak gerçek enflasyon oranından düşük bir seviyede olacağını belirtti.

ZAM ORANI TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Yapılacak zam oranı için bir tahminde bulunan Altaylı bu oranın yüzde 35 olacağını aktardı.

Fatih Altaylı açıklamasında, “Hükümetin açıklamalarına bakarsak hedef enflasyon olacak gibi görünüyor. Hedef enflasyonda yüzde 17,5 olduğu için bunu taşıyamazlar. Bunun yaratacağı toplumsal sorunla mücadele edemezler. O yüzden hedef enflasyonun üstünde olacaktır gerçek enflasyonun da altında. Diyelim ki geçen senenin enflasyon oranı yüzde 47 oldu, benim tahminim yüzde 35 zam yaparlar. Ama yüzde 17,5 yapmazlar. Tahmin tabii bu. Böyle bir gerçeklik yok. 22 yıldır bu iktidarın ne yaptığını ezberlediğimiz için 3 aşağı 5 yukarı ben böyle olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ZAM YÜZDE 35 OLURSA...

Fatih Altaylı'nın tahminine göre şuan 17 bin 2 lira olan asgari ücret yeni yılda 22 bin 950 lira olacak.