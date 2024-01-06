Fatih Altaylı avukatının neden hüngür hüngür ağladığını açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu”ndan soruşturma başlatıldı.

“ELİNE SAĞLIK” PAYLAŞIMI

Gazze’ye destek ve şehitleri anma yürüyüşünde hilafet bayrağı açılması ve hilafet sloganı atılması sonrası Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Ege A, ile yürüyüşe katılan bir vatandaş arasındaki kavganın gündeme gelmesi sonrası Altaylı sosyal medya hesabından, “Eline sağlık” paylaşımı yaptı.

Paylaşımı bu olaya ilişkin olarak değerlendirilen Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı. Altaylı olaya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

“KAÇACAK HALİM YOK”

Çıkarıldığı mahkemeden tek bir talebi olduğunu belirten Altaylı, "Çıkarıldığım mahkemeden tek bir talebim oldu. Senede bir iki kere yurt dışında yüksek lisans eğitimi yapan kızımı görmeye gidiyordum. Bu ülkeye ihanet edip kaçan şerefsizlerden olmadığım için de kaçacak halim yoktu. Bu talebim kabul görmedi elbette” ifadelerini kullandı.

“HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI”

Kararı açıklayana kırgınlığının olmadığını belirten Altaylı, “Kararı o almasaydı, alacak birini bulurlardı. Beni asıl üzen ise 40 yıldır avukatlığımı yapan, İngiliz kayyumlarla, bakanların, başbakanların davalarıyla uğraşan, Adnan Hoca davasında mağdurların avukatlığını yıllarca sürdüren Rezzan Aydınoğlu’nun bu karar üzerine hüngür hüngür ağlaması oldu. Gözyaşlarının nedeni karar değil, hukukun düşürüldüğü durumdu” diye yazdı.