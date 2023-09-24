Fatih Altaylı CHP İstanbul İl Başkanının kim olacağını açıkladı

Seçimlerde alınan başarısız sonuçların ardından kurultaya gitme kararı alan CHP il kongrelerini yapıp delege seçimleri tamamlamaya devam ediyor.

Birçok ilde kongrelerin tamamlanmasının ardından gözler İstanbul Kurultayı ve oradan çıkacak sonuca çevrildi.

Büyük Kurultay öncesinde gözler CHP’nin İstanbul İl Kongresine çevrilmişken Gazeteci Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında flaş bir iddia da bulunarak İstanbul İl Başkanının kim olacağını açıkladı.

8 Ekim tarihinde yapılması planlanan İstanbul Kurultayı’nda İmamoğlu ve Genel merkezin Özgür Çelik isminde uzlaştığını iddia eden Altaylı’nın ilgili yazısı şu şekilde:

“CHP’de Kurultay öncesi sular duruluyor gibi.

En azından illerde kanlı yarışlar yaşanmaması, dışarıya paramparça ve kavga içinde bir görüntü verilmemesi için temel bir uzlaşma sağlanması konusunda taraflar anlaşmış durumda. Anlaşma olmasa da anlaşmış gibi yapma ve kılıçları kınına sokma durumundalar.

"YENİ GÖREVİ HAYIRLI OLSUN"

Bunun ilk sonucu Ankara İl seçiminde görüldü. İstanbul’da da hem İmamoğlu hem de genel merkez Özgür Çelik ismi üzerinde uzlaştılar.

Özgür Çelik’e yeni görevi hayırlı olsun.”

27 İLÇE BAŞKANI DESTEK VERDİ

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, il başkanı olmak için adaylığını ilan etti. Çelik’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği toplantıya çok sayıda milletvekili, 27 ilçe başkanı ve partililer de katılarak, destek verdi.”