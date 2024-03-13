Fatih Altaylı Diyanet'i köşeye sıkıştırdı 'İçkiden alınan vergilerden maaş alıyorsanız o da haram'

Diyanet İşleri Başkanlığından Din İşleri Yüksek Kurul üyesi İdris Bozkurt alkollü içecek üreten, taşıyan, satan ve servis edenlere "lanet" edildiğini savundu. Daha önce de torpille işe girmenin helal olduğunu savunan Bozkurt bu defa içki servisinde bulunan işçilere yönelik bir açıklamada bulundu.

“BAŞKA İŞ ARAYIN”

Diyanet TV’de katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Bozkurt, bir vatandaştan gelen, “Alkol satışı olan bir otel ya da markette çalışsak, aldığımız maaşta sakınca olur mu?” sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Bu kişilerin peygamber tarafından lanetlendiğini savunan Bozkurt, bu kişilerin yaptıkları iş karşılığında para aldıklarını ve bunun helal olduğunu ancak içilen içkide kendisinin de vebali olduğunu belirterek alternatif işlere bakmaları gerektiğini savundu.

FATİH ALTAYLI KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Fatih Altaylı kişisel YouTube hesabından yayınladığı videoda Diyanet’ten İdris Bozkurt’un açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Dinen bu söylenenin doğru olup olmadığını bilmediğini çünkü bu konuda uzman olmadığını açıklayan Altaylı, dinen içkiden alınan vergiler ile maaş alınmasının da haram olduğunu, “Eğer lanetlenmiş dedikleri şeyden elde edilen geliri alıp lüp diye yutuyorlarsa, onlar da lanetlenmiştir. Böyle söyleyip o maaşı alıyorlarsa, o maaş onlara haram olsun” sözleri ile belirtti.

Altaylı'nın Diyanet'in verdiği fetvaya karşın yaptığı yorum sosyal medyada da geniş bir yankı uyandırdı.