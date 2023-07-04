Fatih Altaylı Erdoğan'ın basketbol videosundaki gizli detayı açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basketbol oynadığı görüntüyle ilgili olarak, “Belli ki, montajlanmış bir görüntü üzerinden manasız bir tartışma başlıyor” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı Erdoğan'ın basketbol videosundaki gizli detayı açıkladı

Fatih Altaylı, Erdoğan’ın basketbol görüntüsünün bir kısmında havanın aydınlık olduğuna, bir kısmında ise karanlık olduğunu gündeme taşıdı.

Altaylı, görüntülerin Erdoğan’ın sağlığı hakkında 'tam karşıtı tesir yaptığını' da vurguladı.

İŞTE FATİH ALTAYLI'NIN GÜNDEM YARATAN O YAZISI:

Ne zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu ya da formu ile ilgili bir dedikodu başlasa, hemen bir basketbol videosu geliyor.
Tayyip Erdoğan, Saray efradı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile basket oynuyor.
Bir kere şunu söyleyeyim. Oradaki herkes bir takım olsa, Hidayet Türkoğlu tek olsa o maçı Hido kazanır, çok açık. Top göremezsiniz top.
Bunu söyledikten sonra devam edelim.
Bu videolar çok gereksiz.
Kimse 70 yaşına merdiven dayamış bir Cumhurbaşkanı’ndan basketbol şampiyonu olmasını beklemiyor. 28 Mayıs’ta basketbol milli takımı seçmeleri yoktu, Cumhurbaşkanı seçimi vardı. Millet de seçti. Sağlığı da yaşadığı sorunlara oranla iyi görünüyor.
O yüzden bu videolar gereksiz ve tam aksi bir etki yapıyor.
Çünkü sonuçta eski bir Bakan’ın koyduğu bu videoda Cumhurbaşkanı’nın pası alıp top sürmeye başladığı anda havanın aydınlık, pası verdiği anda ise dışarının karanlık olduğu dikkatli gözlerden kaçmıyor. Yani belli ki, montajlanmış bir video üzerinden manasız bir tartışma başlıyor.
Ya Cumhurbaşkanı saatlerce top sürüyor ya da eski Bakan kaş yapayım derken göz çıkartıyor.
Eğer Cumhurbaşkanı’nın sağlığı ile ilgili halka bir şey açıklama ihtiyacı hissediliyorsa, Cumhurbaşkanı’nın sağlığından sorumlu olan hekimler aynen ABD’de olduğu gibi resmî bir açıklama yapar, konu kapanır.
Bu iş spor videoları ile olmaz.”

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