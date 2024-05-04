Kafasını korkuluğa sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İHA
Kafasını korkuluğa sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Hatay’da kafasını merdiven boşluğundaki demir korkuluğa sıkıştıran çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Payas İlçesi'nde bulunan bir apartmanda yaşanan olayda, küçük bir çocuğun kafası merdiven boşluğundaki demir korkuluğa sıkıştı. Olay, Fatih Mahallesi Çelen Sokak'taki apartmanda meydana geldi.

Çocuğun ailesi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, demir korkuluğu keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Operasyonun tamamlanmasıyla birlikte çocuk ve ailesi rahat bir nefes aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çocuğa herhangi bir zarar gelmedi.

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