Kafasını korkuluğa sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay'ın Payas İlçesi'nde bulunan bir apartmanda yaşanan olayda, küçük bir çocuğun kafası merdiven boşluğundaki demir korkuluğa sıkıştı. Olay, Fatih Mahallesi Çelen Sokak'taki apartmanda meydana geldi.

Çocuğun ailesi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, demir korkuluğu keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Operasyonun tamamlanmasıyla birlikte çocuk ve ailesi rahat bir nefes aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çocuğa herhangi bir zarar gelmedi.