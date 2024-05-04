Mayıs ayında Uludağ'a lapa lapa kar yağdı

Bursa'nın meşhur kayak merkezi Uludağ'da beklenmedik bir doğa olayı yaşandı. Mayıs ayında olmasına rağmen Uludağ'a lapa lapa kar yağdı.

Bu şaşırtıcı olayı kaydeden bir vatandaşın videosu sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede viral oldu. Videoda, karla kaplı Uludağ manzarası ve vatandaşın şaşkınlık ifadeleri görülüyor.

Uludağ'a Mayıs ayında kar yağması, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir şaşkınlık ve ilgi uyandırdı. Birçok kişi, bu olayın nadir ve ilginç olduğunu belirterek videonun paylaşımını artırdı.