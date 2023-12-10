Fatih Altaylı ile Murat Bardakçı arasında çıkarma gemisi polemiği

Fatih Altaylı Teke Tek Bilim programına Murat Bardakçı’yı konuk etti. Eski Türkiye-Yeni Türkiye kıyaslaması yapan ikili arasında ‘çıkarma gemisi’ polemiği yaşandı.

Murat Bardakçı eski Türkiye’nin durumunun kötü olduğunu, çıkarma gemisi dahi olmadığını, 2000’lerden sonra AKP ile birlikte çıkarma gemileri üretilmeye başlandığını söyledi.

Bu sözler üzerine Fatih Altaylı Kıbrıs Barış Harekatı’nı hatırlatarak, Bardakçı’ya, "Doğru, zaten Kıbrıs'a da Japonlar çıkmıştı. Yapma Murat.." ifadelerini kullandı.

İkilinin o konuşması sosyal medyada gündem olurken, defalarca paylaşıldı.