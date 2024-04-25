Fatih Altaylı İYİ Parti kurultayına 2 gün kala yapılan ‘fırıldaklıkları’ deşifre etti

İYİ Parti 27 Nisan Cumartesi günü seçimli kurultayında yeni genel başkanını seçecek. 3 ismin yarışacağı kurultay öncesi gazeteci Fatih Altaylı’dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Altaylı, kurultay delegelerinin kişisel bilgilerinin hatalı olduğunu belirterek, ‘sahtecilik mi yanlışlık mı tezgah mı bilmiyoruz’ dedi.

Youtube kanalında konuşan Altaylı’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“ÇOK İLGİNÇ BULGULARLA KARŞILAŞMIŞLAR”

İYİ Parti’nin seçimli bir kongresi var. Yeni bir genel başkan seçilecek. Lider olup olmadığını zaman gösterecek. Seçimi giderken de delege listeleri hazırlanıyor, bu listeler Yüksek Seçim Kurulu’na veriliyor, kongre nerede yapılacaksa… Garip olan şey şu, dün bazı partili hukukçular bu listeleri incelemişler. Çok ilginç bulgularla karşılaşmışlar.

“İSİMLER AYNI, TC KİMLİK NUMARASI YANLIŞ”

İsim isim vermek doğru olmaz ama zaten hepsi hafızamda da değil. Bakılan sadece Ankara’yla ilgili bir bölümünde isimler aynı, TC kimlik numarası yanlış, doğum tarihi yanlış. Bir bakıyorlar ki böyle bir sürü isim var.

“KONGREYİ İPTAL ETTİRMEK İÇİN TEZGAH MI?”

Sahtecilik mi yanlışlık mı? Bu liste böyle giderse,(ki itiraz edeceklerdi) kimse oy kullanamaz. Birisi bir tezgah mı kuruyor? Yarın öbür gün kongreyi iptal ettirmek için altyapı mı hazırlanıyor bilmiyoruz. Ama sahte, yanlış isimlerle garip listeler yollanmış ilçe seçim kuruluna. Bunu uyanınca bazı partili avukatlar itiraz etmişler.