Fatih Altaylı konuyu başka kulvara taşıdı 'Bankaların dolar oyunu'

Yurt dışında basılan ve gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte dolarların piyasaya sürüldüğü haberleri piyasada tedirginlik yaratırken Fatih Altaylı dolar alım satımlarında bankalara dikkat çekerek 'Bankaların dolar oyunu' ara başlığı ile bir yazı kaleme aldı.

Piyasaya sahte dolar sürüldüğü haberleri üzerine birçok döviz bürosu dolar alımlarını durdurmuştu. Merkez Bankası da yaptığı açıklama ile "Banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmekteyiz" demişti.

Serbest piyasada dolar tedirginliği sürerken Fatih Altaylı konuyu bankalara çekti.

Fatih Altaylı, bugünkü “Dönemin timsali bir Bakan” başlıklı yazısının son kısmında "Bankaların dolar oyunu" ara başlığı ile bankalardan dolar bozdurmanın zorluğuna dikkat çekti.

"BANKALARIN BU REZALETE SON VERMESİ GEREKİYOR"

"Önce döviz bürolarının ve bankaların dolar almadığı dedikodusu yayıldı. Sonra bunun gerekçesi olarak piyasada sahte 600 milyon dolar olduğu, bunun makinalarca bile tespit edilemediği ve bunun Suriye sınırından sokulduğu iddiası… Sonra döviz büroları adına açıklama yapıldı, “Yok böyle bir şey. Biz işimizi yapıyoruz” dediler. Tüm olay iktidarın yeni bir oyunu, yeni bir manipülasyonu olarak görüldü sonunda" dedi. Altaylı yazının devamında kendi deyimi ile "Bankaların dolar rezaletini" anlattı.

Fatih Altaylı'nın yazısından satır başları;

"Bir bankadan dolar alıyorsunuz ve bunu götürüp bir başka bankaya yatırmaya kalkıyorsunuz.

Üstelik üzerinde aldığınız bankanın bandrolü de var.

Götürdüğünüz banka bu doları alıyor. Sayıyor ve içlerinden bazılarını kabul etmiyor.

Niye!

Belli değil.

Daha ilginci, parayı aynı bankanın bir şubesinden alıp, bir başka şubesine götürseniz bile bu başınıza geliyor.

Muhtemelen aldığınız şubeden çıkmadan geri yatırmaya kalksanız yine aynı muameleye tabi kalacaksınız.

Yurt dışında okuyan kızıma para yollarken de, yurt dışında yaptığım harcamalar için bankaya para yatırırken de sıklıkla başıma geliyor.

Sadece benim değil herkesin geliyor.

Bankaların bu rezalete bir son vermesi gerekiyor."