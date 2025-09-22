Fatih Altaylı mektubunda yazdı! CHP'li eski vekiller Kılıçdaroğlu'na en ağır darbeyi indirdi. 'Tıpış tıpış' lafının şifresini verdiler

CHP lideri Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. kurultaydaki 'şaibe' iddiaları sebebiyle 'mutlak mutlan' kararının çıkması değerlendirilen (eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olması) dava 24 Ekim'de yapılacak. CHP'nin "Kayyuma ve Darbeye Hayır" sloganıyla düzenlenen dünkü 'dava' hamlesinde Özel yönetimi önce düşürüldü, sonra yine seçildi.

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreç boyunca sürdürdüğü sessizliğini koruması gündem olmaya devam ediyor.

Kişisel YouTube yayınında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunan Altaylı, YouTube kanalında gündemi yorumlamaya devam ediyor.

Altaylı, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin, Kılıçdaroğlu hakkındaki yorumlarını anlattı.

"SOKAĞA BİLE ÇIKAMAYACAĞINI GÖRMÜYOR MU?"

Gazeteci, görüştüğü isimlerin "Kemal Bey partinin de seçmenin de artık kendisini istemediğini, sokağa bile çıkamayacağını görmüyor mu?" diye sorduğunu belirtirken aldığı yanıtları şöyle sıraladı.

"PARTİYİ DE ÖNEMSEMEZ..."

"Siz Kemal Bey'i bizim kadar tanımazsınız. Kemal Bey ne pahasına olursa olsun o koltuğa oturmak istiyor. Çünkü Kemal Bey bizim eski genel başkan halkı önemsemez. Hatta partiyi de önemsemez.

" 'CHP SEÇMENİ TIPIŞ TIPIŞ BENİ DESTEKLER' DİYE DÜŞÜNÜYOR"

Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Tıpış tıpış lafından anlarsınız. Ona göre her şeyi tıpış tıpış yapmak zorundasınız. Tıpış tıpış Ekmeleddin der önce partiye sonra seçmene. Kemal Bey şöyle düşünüyor ben o koltuğa oturursam birkaç ay içinde her şey unutulur. CHP seçmeni tıpış tıpış beni destekler. Kemal Bey CHP seçmeni için koltukta kim varsa ona biat eder diye düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu bürokrattır, siyasetçi değil."

"SORUMLU O BİLE OLABİLİR"

Altaylı, CHP'li isimlere "Peki Selvi Hanım kendisini uyarmıyor mu?" diye sorduğunda aldığı yanıtı "Selvi Hanım Kemal Bey'i haklı buluyor ve bu tavrına veriyordur diye düşünüyorum. Hatta belki de asıl sorumlu o bile olabilir yanıtını alıyorum" diyerek duyurdu.

