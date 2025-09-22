Selvi'nin dikkat çeken yazısı gündem oldu! Bayram değil seyran değil...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nı değerlendirdi. Selvi, Genel Başkan Özgür Özel’in kurultay kürsüsünden yaptığı konuşmada “safları sıklaştırma” çağrısına dikkat çekerek, bu mesajın yalnızca parti tabanına değil, aynı zamanda muhalefet cephesine de gönderildiğini vurguladı.

Selvi yazısında Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel dengesi için "Ekrem İmamoğlu'nun yıldızı sönerken, Özgür Özel daha ön plana çıkıyor" iddiasında bulundu.

Selvi'nin "CHP, bir krizden diğerine koşuyor. Ama bu arada parti içinde bir bölünme, parçalanma yaşanmıyor. Tam aksine zorluklarla mücadele etmek CHP'yi daha çok motive ediyor" değerlendirmesi de dikkat çekti.

Hürriyet yazarı iktidara yakın Abdulkadir Selvi'nin köşe yazısı şöyle

"Özgür Özel, safları sıklaştırma çağrısı yaptı. CHP yöneticileri, bunu muhalefet partilerine yapılmış bir çağrı olarak yorumladı ama buna en çok CHP'nin ihtiyacı var.

"ÖZGÜR ÖZEL'E İLGİ YÜKSEKTİ"

Özgür Özel'den önce her mitingde, her toplantıda olduğu gibi uzun uzun Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu. Ancak bir şey dikkatimi çekti. Eskisi gibi coşkulu alkışlar yoktu. Oysa gözaltına alındığı günden bu yana Ekrem İmamoğlu ismi geçtikçe meydanda bir heyecan dalgası oluşurdu. Bu kez Özgür Özel'e olan ilgi daha yüksekti. Ekrem İmamoğlu'nun yıldızı sönerken, Özgür Özel daha ön plana çıkıyor. Ayrıca Dilek İmamoğlu da kurultay salonunda yoktu.

'BİRİLERİNİN BEKLENTİSİ BOŞA DÜŞTÜ'

Özgür Özel tek aday olarak girdiği seçimi kazandı. PM listesi de değişmedi. Birilerinin Ekrem İmamoğlu ekibi tırpanlanacak beklentisi de boşa düştü.

CHP'de rota önce 24 Eylül'de yapılacak olan İstanbul İl Kongresi'ne çevrildi. Ardından da 24 Ekim'deki mahkeme kararına.

İstanbul İl Kongresi yapılmadan kriz patlak verdi. Gürsel Tekin, 'Mahkeme kararıyla atandım, mahkeme kararı olmadan görevim sona ermez' dedi. CHP ise ‘il kongresini yaptığımız zaman Gürsel Tekin'in görevi sona ermiştir' havasında. Bakalım bu işin içinden nasıl çıkacaklar?

"ZORLUKLARLA MÜCADELE CHP'Yİ MOTİVE EDİYOR"

CHP, bir krizden diğerine koşuyor. Ama bu arada parti içinde bir bölünme, parçalanma yaşanmıyor. Tam aksine zorluklarla mücadele etmek CHP'yi daha çok motive ediyor.

24 Ekim'den sonra ne olur bilemiyorum. CHP'ye şu anda bir İskender'in kılıcı lazım. Tüm düğümleri çözecek olan."

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞIYOR

İBB'ye düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonları kapsamında 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan, anketlerde birinci çıktığı görülen Cumhurbaşkanı adayı Ekrem imamoğlu, 23 Mart (2025) itibariyle tutuklu yargılanmaya devam ediyor.

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı olmayacağını her fırsatta belirtiyor. İktidara yakın Selvi'nin CHP'yi ve Özgür Özel'i övdüğü yazısı sosyal medyada gündem olurken, 'Kazanma ihtimali yüksek olan İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istemeyen iktidar Özel'i destekliyor' yorumlarına sebep oldu.

Fatih Altaylı mektubunda yazdı! CHP'li eski vekiller Kılıçdaroğlu'na en ağır darbeyi indirdi. 'Tıpış tıpış' lafının şifresini verdiler

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in kızı bakın hangi okula gidiyor? İmam Hatip güzellemeleri yapıyordu