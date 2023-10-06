Fatih Altaylı Mersin’de mahsur kalan mağaracının karanlık yüzünü açıkladı

Editör: Abdullah Keleş

Mersin'in Anamur ilçesinde, keşif çalışması için girdiği mağarada rahatsızlanan ve günlerce mahsur kalan ABD'li dağcı Mark Dickey kurtarılmış ancak beraberinde de birçok soru işaretleri oluşmuştu.

Fatih Altaylı da kendi sitesinde kaleme aldığı yazısında bu duruma değinerek, mağaracı Mark Dickey ile ilgili "karanlık" bulunduğu bazı durumları paylaştı.

Altaylı, kendisine Dickey ile ilgili verilen bilgilerin ilginç olduğunu belirterek, ‘‘veriler Dickey’in basit bir mağaracı olmadığını ortaya koyuyor. Çünkü Amerikalı mağaracı, izinsiz olarak girdiği Morca Düdeni’nde sadece mağaraya girmekle yetinmemiş görünüyor’’ dedi.

Altaylı yazısında şu ifadeleri kullandı;

Hatırlayacaksınız, birkaç hafta önce ABD’li bir mağaracı, Mersin yakınlarında bir mağarada -1000 metre derinlikte mide kanaması geçirmiş ve 11 gün süren kapsamlı bir kurtarma operasyonuyla güçlükle yüzeye çıkarılmıştı.

Ve ölümle burun buruna 11 gün geçiren Amerikalı mağaracı Mark Dickey’in yüzeye çıktıktan sonraki ilk lafı “İyileşince gelip bir daha bu mağaraya ineceğim” olmuştu.

Konu ilgimi çektiği için hem bununla ilgili bir program yapıp, kurtarma ekibindeki Türk mağaracı Ali Hakan eğilmez ile Youtube’da bir program yaptım.

Sonrasında da konuyu araştırdım.

Mağaracı Mark Dickey ile ilgili bana verilen bilgiler ilginç.

Ve veriler Dickey’in basit bir mağaracı olmadığını ortaya koyuyor.

Çünkü Amerikalı mağaracı, izinsiz olarak girdiği Morca Düdeni’nde sadece mağaraya girmekle yetinmemiş görünüyor.

Amerikalı “sözde” mağaracı, yüksekliği 2100 metreye kadar çıkan Taşeli platosundaki mağaraya girmeden önce mağara çevresinde, mağaracılıkla hiç alakası olmayan ve mağaraya inmekte kullanmayacağı bir “telsiz röle istasyonu” kurmuş.

Geniş bir alana yayılan antenler ve buna bağlı birçok elektronik sistem oluşturmuş.

Mağaracının, mağara araştırması ile ilgisi olmayan böyle bir telsiz röle sistemini dağın başına niye kurduğu hâlâ bir muamma.

Mağaraya girmek için gereken izinleri almamış, hiçbir başvuru yapmamış olmasının üzerine bir de bu elektronik sistemler eklenince ortaya hayli büyük bir soru işareti çıkıyor.

Gariplikler bununla da sınırlı değil.

Mark Dickey’in yanında mağaracılıkla alakası olmayan, iki de genç kız var. Reşit bile olmayan bu genç kızlar mağaracı olmadıkları gibi, zaten mağaraya inmemişler bile.

Yukarıdaki kampta bekliyorlar.

Ve güvenlik güçlerinin ve kurtarma ekibinin tüm uyarılarına rağmen kurtarma operasyonu boyunca alanı terk etmemekte ısrar ediyorlar ve sonunda zorla kurtarma alanından çıkarılıyorlar.

Mağaracının Morca Düdeni ve Taşeli platosundaki etkinliği hayli şüpheli ve hayli araştırmaya değer gibi görünüyor.

Kesin olan ise tüm bunları bir Türk dağcı Amerika’daki bir mağaranın önünde yapsa idi muhtemelen hâlâ tutuklu olurdu.

NE OLMUŞTU?

ABD’li dağcı Mark Dickey, 3 Eylül’de Morca Mağarası’na indi ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçirdi.

Doktorların kararının ardından 9 Eylül’den itibaren AFAD koordinesinde başlatılan tahliye çalışmalarında 196 arama kurtarma uzmanı görev aldı.

Arama kurtarma uzmanları ve sağlık ekiplerince son olarak 180 metredeki kamp alanına ulaştırılan Dickey, bir süre dinlenmeye alındı. Gerekli kontrollerin ardından sedyeyle taşınmaya devam edilen ABD’li dağcı, zorlu dar geçitlerin ardından mağaradan güvenli şekilde çıkarıldı.

Dickey, alanda kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi’ndeki sağlık kabininde muayene edildikten sonra, bölgede hazır bekleyen helikoptere alınarak tedavisi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.