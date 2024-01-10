Fatih Altaylı öyle bir Faruk Koca yazısı yazdı ki. Okuyan okumayana anlatsın

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı öyle bir Faruk Koca yazısı yazdı ki. Okuyan okumayana anlatsın
Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca ile üniversite öğrencisi Ege Akersoy'u kıyasladı.

Altaylı, Faruk Koca'nın 60 yaşında iş güç sahibi, milletvekilliği yapmış, kulüp başkanı seçilmiş bir kişi olarak tarif ederken, adamlarıyla sahaya inip kararlarını beğenmediği hakeme küfür ederek yumruk attığını anlattı.

Hakemi kendisiyle adamlarının yerde tekmeleyerek linç etmeye çalıştığını vurgulayan Altaylı, ambulansla hastaneye kaldırıldığını, elmacık kemiğinin kırıldığını belirtti ve "Tüm bunları yapan 60 yaşındaki eski milletvekili tutuksuz yargılanıyor" ifadesini kullandı.

Daha sonra yazısına "20 yaşında. Başarılı bir üniversiteli. TÜBİTAK projelerinde" diyerek Ege Akersoy'la devam eden Altaylı, üniversitede hocalarının gözbebeği olduğunu belirtti.

Altaylı, "Bir tatil günü yolda anayasal suç işleyen biri ile karşılaşıyor. Tartışıyorlar. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayarak karşısındaki kişiye bir yumruk atıyor. Karşındaki kişinin burnu kanıyor. Her gün onlarcası meydana gelen, karakola gittiğinizde polislerin bile “Hadi barışın da başımızı ağrıtmayın” dediği türden bir olay. Fakat 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç tutuklu" diye yazdı.

Daha sonra ikisini kıyaslayan Altaylı, birinin kerli ferli eski iktidar milletvekili ve adamları, diğerinin 20 yaşında sırtında çantasıyla tek başına bir üniversite öğrencisi delikanlı olduğunu hatırlatarak, "Biri düşünüp planlayarak, öldürme tehdidi ile sahaya iniyor. Diğeri anlık olarak tartıştığı kişiye bir yumruk savuruyor. İlki dışarda. İkincisi içerde. Bunu sakın unutmayın. İlerde torunlarınıza anlatırsınız" dedi ve yazısını şöyle bitirdi:

“Eskiden adında adalet kelimesi olan bir partinin yönettiği ülkede, böyle bir adalet vardı” diye.

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