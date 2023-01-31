Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan MHP'li avukat UltraAslan liderinin avukatı çıktı. Fatih Altaylı açıkladı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan avukat Serdar Öktem'in UltrAslan bağlantısı ortaya çıktı.

Gazeteci Fatih Altaylı bugünkü yazısında, tutuklanırken gazetecileri öldürmekle tehdit eden MHP'li Serdar Öktem'in UltrAslan’ın lideri Sebahattin Şirin’in avukatı olduğunu açıkladı.

Altaylı, Ultraslan lideri Sebahattin Şirin'in çeşitli tarikatlarla içli dışlı olduğunu da ifade etti.

İşte Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısı:

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinden sonra dosyayı devralan Soruşturma Koordinatör Başsavcı Vekili Durdu Özer’e bir özür borcumuz var.

MHP’ye yakın olduğu iddiası, MHP'li bir ilçe yöneticisi ile çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine Savcı Özer’in dosyayı akamete uğratmak için göreve getirildiği yolunda iddialar ortaya atılmıştı.

Görülen o ki, pek de öyle olmadı.

Savcı Durdu Özer, titiz bir çalışma yaparak, daha önce defalarca serbest bırakılan bazı sanıkların yeniden tutuklanmasını sağladı.

Bu sefer tutukluluk kalıcı olacak gibi.

Savcının bu konudaki kararlığı, tüm engellemelerin üstesinden, en azından şimdilik, gelmiş görünüyor.

Şu anda bu suikast ile ilgili yakalanamamış tek isim tetikçi Eray Özyağcı.

Tutuklu sanıklar arasında, bir de avukat var.

Serdar Öktem.

Oradaki varlığı şans eseri değil.

Tetikçi Eray Özyağcı’nın, tetikçiyi kiralayan kişi olduğu iddia edilen Doğukan Cep’in ve onunla bağlantılı pek çok kişinin evvelden beri avukatı.

Sadece onların değil, Kadıköy’de bir grubun kadınlara yönelik tacizini engellemeye çalışırken tacizciler tarafından öldürülen öğretmen Bahadır Grammeşin’in katili çetenin de avukatı.

Peki bu Serdar Öktem başka kimin avukatı dersiniz!

Bingo…

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan’ın sözde lideri gerçek adı Muzaffer olan Sebahattin Şirin’in avukatı.



Çeşitli tarikatlarla içli dışlı olan, Mustafa Cengiz döneminde tribünlere yaptırdığı “Ayağa kalk” koreografisiyle FETÖ’nün mesajını yaymaya çalıştığı iddia edilen, sonrasında İsmailağa Cemaati ziyareti ile gündeme gelen Sebahattin Şirin.



Bir yanda bir kiralık katiller bir yanda çeteler, bir yanda FETÖ'ler, bir yanda tarikatlar, bir yanda tribün lideri şeriatçılar.

İlginç bir küme.

Bir siyasi liderin ünlü bir sözü var, “Kimler kimlerle berabeeeeer” diyen.

Bakın kimler, kimlerle beraber…

İLGİLİ HABERLER