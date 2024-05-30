Fatih Altaylı Sinan Oğan'a taktığı lakabı açıkladı

Gazeteci Fatin Altaylı'nın YouTube'da yer alan programının yeni bölümü yayınlandı. Altaylı, kendisi hakkında konuşan Sinan Oğan'a cevap verdi.

Oğan'ın, kendisi hakkında, "Bizimle ilgili çapsız çapsız konuşmalar yapıyormuş. Bize saldıranların hepsinin ortak bir özelliği var..." sözlerini sarf ettiği Altaylı, “Sinan Oğan’ın söylediğinden kime ne? Sinan Oğan benim için sinirlenilmeyecek kadar değersiz. Birine sinirlenmem için kayda değer bir şey olması lazım" dedi.

"O VE 48 ARKADAŞI… 49 HARAMİLER”

Altaylı daha sonra, 2023 Genel Seçimleri'nde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan Mersin’de, Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı'nın açılışına 48 kişinin katılmasına atıfta bulundu.

Dış sesin, "Bu arada ben oradaki 'biz'i de anlamadım" demesi üzerine, "O ve 48 arkadaşı… 49 haramiler” dedi.

NE OLMUŞTU?

2023 Genel Seçimleri'nde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan Mersin’de, Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı'nın açılışında açıklamalarda bulunmuştu.

Oğan, Altılı Masa’nın Türkiye'yi yönetme yetkinliğinin olmadığını savunarak “Biz bugün net bir şekilde görüyoruz ki, eğer biz Altılı Masa adayını destekleseydik ve cumhurbaşkanı seçtirseydik, Türkiye bugünlerde yeniden seçimi konuşuyor olacaktı. Türk ekonomisinde kriz olacaktı" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Altaylı, Sinan Oğan’ın “Muhalefet kazansa ekonomik kriz olurdu” sözlerine, “Herhalde çevrede yeni araziler ve çiftlik evleri beğendi, belki arabayı değiştirecektir" diye yanıt vermişti.

Oğan, bu sözler üzerine, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bakıyorum da bize saldıranların hepsinin ortak bir özelliği var; hepsinin bir yanığı var! Hiçbirisi de ortaya bir mantık koyamıyor. Hepsinin el attığı silah aynı; önce iftira sonra sosyal medya linçi…" demişti.