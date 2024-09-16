Fatih Altaylı şu anda vereceği cevabı düşünüyor. Bilal Erdoğan kendisine 'ahlaksız' demişti

Geçtiğimiz gün ekonomistim diyerek gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, gazeteci Fatih Altaylı ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Fatih Altaylı'yı sert bir dille eleştiren Bilal Erdoğan, "AK Parti'den önce Türkiye daha huzurluydu, müreffehti, daha adildi, daha böyleydi, daha şöyleydi. 20 yıldır mahvolduk' deniliyor. Dünya tarihinin görmediği bir ihanettir bu. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Arkadaşlar, bu Fatih Altaylı denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam. Şuan başkası 'Yat' dediğinde yatar, 'Kalk' dediğinde kalkar ama gazeteci diye gezip, videoları seyrediliyor. Bunlar 90'ları anlatsın. 'Askerlerden ödümüz patlıyordu' desinler. 'Biz vesayetin kölesiydik, köpeğiydik' desinler. Hadi desinler. Türkiye hiç olmadığı kadar özgür arkadaşlar. Türkiye hiç olmadığı kadar güçlü, kendi kararlarını veren ülke. Dünya çapında iddia sahibi ülke" dedi.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında yayınladığı bir videoda "AKP ile ülke kötü yönetiliyor." ifadelerini kullanmıştı. Bilal Erdoğan'ın hatırlattığı konuşma ise 90'lı yıllarda gerçekleşmişti. Fatih Altaylı o dönem Radyo D`de yaptığı Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda gazete haberlerini okurken başörtüsü eylemi yapan kızlarla ilgili ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti.