Fatih Altaylı tartışmayı bitirdi: Bahşişten vergi alınmayacak

Yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı ile bahşiş ödeme sistemi Türkiye’de yasal zemine oturuyor. Artık müşteriler, verdikleri bahşişleri doğrudan çalışanlara kredi kartı aracılığıyla iletebilecek ve bu ödemeler işverenin ücret tanımının dışında tutulacak.

Geçmişte kamuoyunda “garsonun bahşişine vergi geliyor” algısıyla tepki çeken benzer bir düzenleme, bu kez daha net bir çerçeveyle geri döndü. Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, önceki taslağın yanlış anlaşıldığını ve bu yeni düzenlemenin çalışanlar lehine olumlu bir adım olduğunu vurguladı. Altaylı, uygulamanın dünyada yaygın olduğunu ve Türkiye’de de KDV yükünü azaltarak çalışanların gelirini artıracağını belirtti.

Gazeteci Fatih Altaylı konu hakkında şunları söyledi:

Kredi kartı ile bahşiş gündemdeydi tepkiler üzerine kaldırılmıştı. Çünkü kimseye ne olduğu tam anlatılamadığı için herkes ona tepki gösterdi. Aslında iyi olan bir şey kötüymüş gibi algılandı. Açık söyleyeyim ben de başta öyle algıladım, sonra işin aslını öğrendim ama tepkiler üzerine daha önceki taslaktan çekilmişti. Şimdi tekrar getiriyorlar. Bu işin aslı Türkiye'de ve dünyada servis sektörü büyük oranda bahşişlerle yaşar. Genelde şöyledir, %10 ya da %15 servis ücreti hesaba eklenir. O da oradaki çalışanların yani işte gerek servis elemanlarının, gerek mutfak elemanlarının maaşını oluşturur şimdi bunu restoranlar, eğlence yerleri faturaya eklediği zaman bunun üzerinden de KDV ödüyor.

ÇALIŞANLARIN LEHİNE BİR UYGULAMA

Çalışanların yani garsonların, servis elemanlarının cebine girecek paradan KDV'den ötürü %20 kesinti yapılıyor. Bu da bu kişilerin daha düşük maaş almasına gelirlerinin daha düşük olmasına sebebiyet veriyor. Şimdi bakanlık doğru bir iş yaparak diyor ki, biz bu durumu engellemek için restoran çalışanlarının, lokanta ve eğlence çalışanlarının en büyük gelir kaynağı olan bahşişi bunun dışına çıkaralım. Bu durumda KDV'den muaf bir şey oluyor. Böylelikle durduk yere bir KDV yükü oluşup çalışanların maaşına eklenmesi gereken paradan bir şey ödenmesinin önüne geçilmiş oluyor. Bu çalışanlar lehine bir şey dünyanın pek çok ülkesinde zaten böyle kullanılıyor. Restoran hesabı geldiği zaman dibinde bir yer var diyor ki ne kadar bahşiş veriyorsunuz 10, 15, 20 neyse veriyorsunuz ve o KDV hesabına dahil olmuyor. Benim okuyup anladığım ve sektörden kişilerle konuşup gördüğüm kadarıyla bence doğru bir uygulama gibi görünüyor.