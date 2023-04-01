HÜDA PAR istedi, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz’ın yazılarına erişim engeli geldi

Batman'da yapılan bir sokak röportajında, kendisini ‘Hizbullahçı’ olarak tanımlayan bir şahıs, muhalefet liderlerini "kafalarını kesmekle" tehdit etmişti.

İnfial yaratan görüntülere tepki söteren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, hiçbi devlet yetkilisinin harekete geçmemesini eleştirerek, "Yoksa yeni 'koalisyon ortağınızı' kızdırmaktan mı korkuyorsunuz" diye yazdı.

Altaylı’nın perşembe günü kaleme aldığı yazıya HÜDA PAR’ın talebiyle erişim engeli getirildi.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ BU HERHALDE”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Altaylı, “Batman’da yapılan bir sokak röportajında muhalifleri ölümle tehdit eden kişi hakkında içişleri ve adalet bakanlıklarını gereğini yapmaya davet eden yazıma HÜDA PAR'ın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza hakimliğinin kararı ile erişim yasağı getirildi. Basın özgürlüğü bu herhalde” dedi.

İSMAİL SAYMAZ'IN DA YAZISINA ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Altaylı’nın yanı sıra Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın da yazısına HÜDA PAR’ın talebiyle erişim engeli geldi.

Saymaz, HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından 'Hizbullah' tarafından 1998’de kaçırılan ve Konya’da bir mezar evde 38 gün sorgulanıp domuz bağıyla öldürülen, kaybolduktan 555 gün sonra evin temeline gömülmüş halde bulunan Konca Kuriş’in ağabeyi Mehmet Genç’le bir görüşme gerçekleştirerek yazısında yer vermişti.

“YARIN HİZBULLAH HAKKINDAKİ YAZILAR DA ENGELLENİRSE HİÇ ŞAŞIRMAM"

Saymaz, sosyal medya hesabından karara ilişkin, "Hizbullah tarafından katledilen Konca Kuriş’in ağabeyi Mehmet Genç’le yaptığım söyleşiyi içeren köşe yazım hakkında Hüda Par’ın başvurusu üzerine erişime engelleme kararı alındı. Yarın Hizbullah hakkındaki yazılar da engellenirse hiç şaşırmam" ifadelerini kullandı.