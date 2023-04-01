1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • HÜDA PAR istedi, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz’ın yazılarına erişim engeli geldi

HÜDA PAR istedi, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz’ın yazılarına erişim engeli geldi

Batman'da yapılan bir sokak röportajında kendisini ‘Hizbullahçı’ olarak tanımlayıp, muhalefet liderlerini "kafalarını kesmekle" tehdit eden şahısa tepki gösteren Fatih Altaylı ile Hizbullah tarafından katledilen Konca Kuriş'in ağabeyi Mehmet Genç söyleşi yapan İsmail Saymaz’ın yazılarına, HÜDAPAR'ın isteğiyle erişim engeli getirildi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 03:09
Takip Et

Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz’ın yazılarına HÜDA PAR isteğiyle erişim engeli getirildi

HÜDA PAR istedi, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz’ın yazılarına erişim engeli geldi
+
Aa
-

Batman'da yapılan bir sokak röportajında, kendisini ‘Hizbullahçı’ olarak tanımlayan bir şahıs, muhalefet liderlerini "kafalarını kesmekle" tehdit etmişti.

İnfial yaratan görüntülere tepki söteren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, hiçbi devlet yetkilisinin harekete geçmemesini eleştirerek, "Yoksa yeni 'koalisyon ortağınızı' kızdırmaktan mı korkuyorsunuz" diye yazdı.

Altaylı’nın perşembe günü kaleme aldığı yazıya HÜDA PAR’ın talebiyle erişim engeli getirildi.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ BU HERHALDE”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Altaylı, “Batman’da yapılan bir sokak röportajında muhalifleri ölümle tehdit eden kişi hakkında içişleri ve adalet bakanlıklarını gereğini yapmaya davet eden yazıma HÜDA PAR'ın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza hakimliğinin kararı ile erişim yasağı getirildi. Basın özgürlüğü bu herhalde” dedi.

İSMAİL SAYMAZ'IN DA YAZISINA ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Altaylı’nın yanı sıra Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın da yazısına HÜDA PAR’ın talebiyle erişim engeli geldi.

Saymaz, HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından 'Hizbullah' tarafından 1998’de kaçırılan ve Konya’da bir mezar evde 38 gün sorgulanıp domuz bağıyla öldürülen, kaybolduktan 555 gün sonra evin temeline gömülmüş halde bulunan Konca Kuriş’in ağabeyi Mehmet Genç’le bir görüşme gerçekleştirerek yazısında yer vermişti.

“YARIN HİZBULLAH HAKKINDAKİ YAZILAR DA ENGELLENİRSE HİÇ ŞAŞIRMAM"

Saymaz, sosyal medya hesabından karara ilişkin, "Hizbullah tarafından katledilen Konca Kuriş’in ağabeyi Mehmet Genç’le yaptığım söyleşiyi içeren köşe yazım hakkında Hüda Par’ın başvurusu üzerine erişime engelleme kararı alındı. Yarın Hizbullah hakkındaki yazılar da engellenirse hiç şaşırmam" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
4
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
5
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
6
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
7
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Iğdır’da nisan ayında kar etkili oluyor
﻿Iğdır’da nisan ayında kar etkili oluyor
﻿Iğdır’da nisan ayında kar etkili oluyor
﻿Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı
﻿Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı
﻿Marmara ve Ege bölgelerine kuvvetli lodos uyarısı
﻿TCDD'den uyarı geldi
﻿TCDD'den uyarı geldi
﻿TCDD'den uyarı geldi
﻿Nevşehir’de başıboş köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı
﻿Nevşehir’de başıboş köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı
﻿Nevşehir’de başıboş köpek kazaya neden oldu: 1 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.