Fatih Altaylı'dan Ali Erbaş'ı kan ter içinde bırakacak FETÖ sorusu

Fatih Altaylı’nın kendi internet sitesinde yazdığı köşe yazısında, geçtiğimiz günlerde Menzil şeyhi için söylenen “Seyyid Saki'nin elinden tutan Allah'ın elini tutmuştur” ifadesine karşın Diyanet’in sessiz kalmasına çok sert ifadeler ile tepki gösterdi.

15 Eylül tarihli köşe yazısının ‘Diyanet’in buna söyleyeceği bir kelime yok mu!’ başlıklı bölümünde Ali Erbaş'a çok sert cümleler ve iddialar ile soru soran Altaylı, Erbaş’a yönelik ‘FETÖ’ suçlamasında bulundu.

Altaylı, Ali Erbaş’ın zamanında FETÖ’nün dinlerarası diyalog tezinin savunucusu olduğunu ve FETÖ toplantılarının katılımcısı olduğunu iddia ederek Erbaş’a yönelik şu sözleri kullandı:

“TRT ekranlarına çıkarılıp Allah’a şirk koşarak en büyük günahı işleyen, Menzil şeyhinin elini tutmakla Allah’ın elini tutmuş olacağınızı söyleyen ve küfre sapmanın zirvesine çıkan bu “sapkınlara” Diyanet İşleri Başkanlığı’nın söyleyeceği tek bir kelime yok mu!

Diyanet’i sadece depremzede kız çocuklarının cariye alınabileceğini ve onlara nikah kıyılabileceğini söylemek, Cumhuriyet’e küfür edenlere maaş vermek için oluşturulmuş bir kurum mu zannediyorsunuz!

Ali Erbaş, siz de Menzil şeyhinin elini tutanın Allah’ın elini tutmuş olacağına mı inanıyorsunuz.

Yoksa siz hâlâ bir aralar dinlerarası diyalog tezinin savunucusu ve toplantılarının katılımcısı olduğunuz FETÖ terör örgütü kurucu başkanı Gülen’in elini tutmanın daha doğru olacağı kanaatinde misiniz!”

MENZİLCİ BEKTAŞOĞLU: SEYYİD SAKİ'NİN ELİNİ TUTAN ALLAH'IN ELİNİ TUTMUŞTUR

Liderlerini kaybeden Menzil cemaatindeki kırılma büyüyor.

Cemaat, "Gavs” olarak nitelendirdikleri “Şeyh Abdulbaki Elhüseyni”nin 12 Temmuz’da ölmesinin ardından üç oğlu arasında bölünmeye gitti.

En fazla müride sahip olduğu öne sürülen en büyük oğul Muhammed Saki'nin taraftarlarından Şemsettin Bektaşoğlu, Saki'nin babası tarafından seçildiğini ve bunun kendisine rüya yoluyla bildirildiğini savundu.

Ramazan ayında TRT 1’de yayınlanan programlara da konuk olan Bektaşoğlu, Muhammed Saki hakkında su sözleri söylemişti: “Hilafet vardır Resulullah'ın emriyle verilir, hilafet vardır şeyh kendi verir. Hepsi halifedir ama nuru aynı değildir. Nuru ne kadarsa o kadar tesir eder. Kimisininki dünyaya yeter kimisininki bir memlekete yeter kimisininki bir şehre yeter.

Rüyama gavs hazretleri girdi, 'Seyyid Saki'nin elinden tutan Allah'ın elini tutmuştur”