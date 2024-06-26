Fatih Altaylı'dan asgari ücrete zam bombası! Çarşı karışacak

Her geçen gün asgari ücret zammıyla ilgili senaryolar değişiyor. Milyonlarca çalışan vatandaş, yıl ortasında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

AKP'den "Zam olmayacak" açıklamaları gelse de, gazeteci Fatih Altaylı, erken seçim ihtimaline dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret konusunda bir hamle yapacağını iddia etti.

"ASGARİ ÜCRETE İYİLEŞTİRME YAPILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Gazeteci Fatih Altaylı, asgari ücret tartışmalarına katılarak dikkat çeken yorumlarda bulundu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücret için bir çalışmamız yok dedi ama daha önce de benzer açıklamalar yapıp asgari ücrete zam yapmışlardı. AK Parti'de Hamza Dağ'ın, Mahmut Ova'nın veya başka birinin ne dediğinin bir önemi yok" diyen Altaylı, "Orada tek bir kişi var, bunu da Ömer Çelik açıkça belirtti: Siyasi irade! AK Parti için siyasi irade üç harflidir: RTE. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi planlamasına ve anketlere bakar ve asgari ücrete zam yapalım veya yapmayalım der. Ben, asgari ücrete bir iyileştirme yapılacağını düşünüyorum. Bu asgari ücretle yıl sonunu getirmek mümkün değil. Asgari ücrete zam yapmamak, AK Parti'de erken seçim baskısı yaratır" ifadelerini kullandı.

"CHP AKP'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI"

Asgari ücret talebi sürecini değerlendiren Fatih Altaylı, "CHP, asgari ücrete zam taleplerini dile getirirken stratejiyi iyi kurguladı. Şimdi AK Parti asgari ücrete zam yapsa, 'Biz söyledik yaptılar' olacak; yapmazlarsa 'Bizi dinlemediler' olacak. Uzun lafın kısası, CHP asgari ücret konusunda AK Parti'yi köşeye sıkıştırdı. Eğer AK Parti asgari ücrete zam yapmazsa, tepkiler yükselir" yorumunu yaptı.