Fatih Altaylı'dan Bilal Erdoğan'a rövaşata! 'Ahlaksız' hakaretinin intikamını son videoda aldı

Bilal Erdoğan’ın katıldığı AKP kampında yaptığı basın açıklamasında gazeteci Fatih Altaylı’ya yönelik olarak yaptığı “Ahlaksız” hakaretinin ardından tüm gözler Altaylı’ya dönmüş, ancak Altaylı Bilal Erdoğan’ın ağır hakaretlerine 36 saat sonra “Ciddiye alınır bir tarafı yok. Yargı yoluna başvurmayacağım anlamına gelmez” ifadeleri ile yanıt vermişti.

SON VİDEO İLE İNTİKAMINI ALDI

Altaylı yayınladığı son video ile Bilal Erdoğan’dan intikam aldı. Paylaştığı videoda asgari ücret başlığı altında hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Altaylı videosunun başlığını “Siz köle arıyorsunuz!” olarak koydu.

Hükümetin asgari ücrete yapmayı planladığı zammın sosyal patlamaya neden olacağını kaydeden Altaylı, “Normalde olması gereken, biliyorsun enflasyon oranında zam yapılıyor. Enflasyonda TÜİK’e göre bile yüzde 50’ler civarında bir şey olacak. Buna göre de bir zam yapılması lazım. Ancak biliyoruz ki Mehmet Şimşek’in açıklamalarından ve IMF’nin özellikle açıklamalarından yani Türkiye’de aslında adı konmamış gizli bir yarım yamalak program uygulatan IMF’in açıklamalarından biliyoruz ki zamları gerçekleşmiş enflasyona göre değil hedef enflasyona göre yapmak lazım” ifadelerini kullandı.

“ERKEN SEÇİM İSTEYENLERİN ORANI ARTACAK”

Asgari ücrete yapmayı planladıkları zammın sonucunda toplumda erken seçim isteyenlerin oranının yüzde 70’lere çıkacağını aktaran Altaylı, buna da hiçbir hükümetin dayanamayacağını kaydetti:

“O zaman demek ki hedef enflasyon önümüzdeki sene için 17.5! Yani tutması mümkün olmayan yalan bir hedef aslında. Bu onun iki katı olursa dua et. Yüzde 17,5 yapacaklar yani çalışanlar enflasyonun 3’te 1 oranında zam alarak daha da fakirleşecekler. Üstelik de enflasyon onun da üzerince olacağı için hedeflenen enflasyonun bile altında kalacağı için tamamen bir sosyal patlamaya doğru Türkiye gidecek.

Belki de istedikleri bu! İnsanlar isyan etsin bir sosyal patlama olsun ve ondan sonra ona göre sert tedbirler uygulasınlar istiyor da olabilirler bilmiyorum. Ama eğer böyle yapmaya devam ederlerse başta bahsettiğim erken seçim isyan oranı yukarı çıkar.

Yüzde 70’lere gelir. O zaman da dayanamaz yani yüzde 55-60’larda idare edersin isteyen var istemeyen var falan diye ama yüzde 70’leri aşarsa o erken seçim öyle bir yaptırır ki kendini. Şaşarsın yani.”

ARALARINDA NE OLMUŞTU?

Bilal Erdoğan Kocaeli’de katıldığı bir AKP kampında muhalefeti eleştirmiş ve sonrasında da Fatih Altaylı'ya yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

“Arkadaşlar, bu Fatih Altaylı denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam. Şuan başkası 'Yat' dediğinde yatar, 'Kalk' dediğinde kalkar ama gazeteci diye gezip, videoları seyrediliyor.

Bunlar 90'ları anlatsın. 'Askerlerden ödümüz patlıyordu' desinler. 'Biz vesayetin kölesiydik, köpeğiydik' desinler. Hadi desinler."

Bu ağır hakaretler sonrasında gözler Fatih Altaylı’ya dönmüş ve Altaylı 36 saat sonra şu cevabı vermişti:

“Bilal Erdoğan o konuşmasında eleştirilecek çok yön vardı. Bana söylediklerini saymıyorum bile. Zaten ciddiye alınır tarafı olmadığı için saymıyorum. Tabi bu yargı yoluna başvurmayacağım anlamına gelmez o ayrı bir şey.”

Altaylı’nın bu cevabının ardından yayınladığı son video ile Bilal Erdoğan’a AKP hükümetini eleştirerek dolaylı yoldan yeniden yanıt verdiği yorumu yapıldı.