Fatih Altaylı’dan dikkat çeken kulis: CHP Eylül’de sürpriz adım atacak!

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, Silivri’de Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Altaylı, CHP’nin mitinglerin ötesinde somut çözüm planlarını açıklayacağını ve Eylül ayında büyük bir sürprizin yolda olduğunu duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi’nde yaptığı ziyarette tutuklu gazeteci Fatih Altaylı ile görüştü. Altaylı, vatandaşların mitingler dışında somut çözüm önerileri beklediğini Özel’e iletti. Özel ise bu beklentiye “Kısa bir süre beklesinler” diyerek yanıt verdi. Altaylı, Özel'in sürpriz bir planı olabileceğini söyledi.

Fatih Altaylı, YouTube kanalında aktardığı Silivri notlarında Özel’in yakın zamanda büyük bir sürpriz hazırlığında olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

Özgür Özel'e "Mitingler iyi ve heyecan verici ama vatandaş çözüm önerileri istiyor. İktidara çatmak miting kitlesini coşturuyor ama sessiz bir çoğunluk CHP sorunları nasıl çözecek onu öğrenmek istiyor." eleştirisini sordum. Kısa bir süre beklesinler. Sonra en detaya kadar çözüm önerilerimizi, formüllerimizi halkın onayına, beğenisine sunacağız." dedi. Belli ki bir sürpriz hazırlıyor. CHP Eylül ayı ortasında Yeni Parti programını açıklayacak. Özgür Bey çözüm önerilerini, özellikle ekonomi ve çalışma hayatı ile ilgili çözüm önerilerini Eylül sonundan itibaren açıklamaya başlayacak. Sonrasında ise sürpriz bir planı var zannediyorum.

