İmamoğlu çok üzgün diyerek açıkladı: İddianame hazırlanıyor çok yüksek cezalar talep ediliyor!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden CHP milletvekillerine bir mektup ve “İBB Kumpas Davası” adlı kitapçık gönderdi. Mektubunda birlik ve dayanışma vurgusu yapan İmamoğlu, “Sesimizin her haneye ulaşması, yüreklere değmesi hayati önemdedir” ifadeleriyle destek çağrısında bulundu.

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, İmamoğlu’nun giderek unutulduğunu düşündüğünü ve bu nedenle milletvekillerinden sosyal medya paylaşımlarını yaygınlaştırmalarını istediğini aktardı. Gültekin, İmamoğlu’nun yalnızlık ve terk edilmişlik duygusu yaşadığını Cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalinin zayıflamasıyla birlikte kamuoyunun ilgisinin azaldığını hissettiğini belirtti.

İDDİANAME HAZIRLIĞI BAŞLADI

Soruşturma sürecinde iddianamenin yazılmaya başlandığı ve avukatlara ulaşan bilgilere göre İmamoğlu hakkında çok yüksek cezalar talep edildiği iddia eden Gültekin, İmamoğlu’nun mücadele stratejisinin duygusal değil, akılcı olması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin genel olarak neyle mücadele ettiğini tam olarak kavrayamadığını ifade eden Gültekin şöyle konuştu:

Benim aldığım kulis bilgisine göre İmamoğlu çok üzgün. Yeterince sahip çıkılmadığını giderek unutulduğunu bu nedenle anladığım kadarıyla CHP milletvekillerine bir çağrı yapıyor. Benim artık her konuşmamı, her metnimi lütfen paylaşın, yaygınlaştırın diye. Dün bir arkadaşımla konuştum. Oraya da çok yakın. Anladığım kadarıyla çok derin bir üzgünlük durumu var. Giderek unutulduğunu ve gündemden düştüğünü düşünüyor. Ekrem Bey'in sosyal medya paylaşımlarına bakıyorum. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Ofisi üzerinden yapılan paylaşımlar artık eskisi gibi ilgi görmüyor. Ekrem Bey'de bir terk edilmişlik duygusu var. Anladığım kadarıyla iktidarın bu gaddarlığı, bu gözü dönmüşlüğü karşısında sonu belli olmayan bir hapis hayatı beni bekliyor gibi bir umutsuzluğa kapılıyor Zaten geçen hafta “şayet ben cumhurbaşkanı adayı olamazsam” diyerek başladığı cümle de belli ki giderek bir cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalinin de şansının da düştüğünü de fark ediyor. İlk kez böyle söyledi. İnsanlar, Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali ortadan kalktıkça uzaklaşıyorlar. Çünkü bizim insanımızın istisnaları tenzih ederek söylüyorum genel kanaatini söylüyorum. Bizim insanlar gücü sever. Ekrem İmamoğlu'na olan yakınlık cumhurbaşkanı olma ihtimalinden doğan bir yakınlıktı. Özellikle belli makamdakiler için söylüyorum, vatandaşı söylemiyorum. Eğer Ekrem Bey'in cumhurbaşkanı olma ihtimali ortadan kalkarsa korkarım ki bütünüyle yalnızlığa terk edecekler.

EKREM BEY NEYLE KAVGA ETTİĞİNİ BİLMİYOR

Aslında çok üzülüyorum Ekrem Bey için çünkü en azından kendi adıma söylüyorum. Vicdanen çok rahatım. Burada çok söyledim. Ekrem Bey neyle kavga ettiğini bilmiyor. O yüzden strateji kurması lazım. Böyle “gelin beni silkeleyebiliyorsanız buyurun silkeleyin size meydanı dar ederim” türü konuşmalar otoriter yönetimlerde olmaz. Otoriter yönetimlerde mücadele duyguyla değil akılla yapılmalıdır. Ben de meydan okuyabilirim. Ben de toplumun izleyicilerimizin gazını almak için çok sözler söyleyebilirim ama konuşmam 3 gün sürer. Dördüncü gün Silivri'de olurum. Kahramanlık taslamak istiyorsam Silivri'yi göze alabilirim ama benim derdim topluma ulaşmak, iki cümle edebilmek. O yüzden akılla hareket etmek gerekiyor. Sadece Ekrem Bey değil Türkiye olarak aynı durumdayız. Hiçbirimiz neyle mücadele ettiğimizi kavrayamıyoruz. Türkiye nasıl bir devasa büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığını yani ben yıllar önce söylediğimde bir ülkenin tek adam rejimine geçmesi o ülkenin gasp edilmiş olması anlamına gelir. Hukukunun gasp edilmesi, demokrasisinin gasp edilmesi halinde orada hukuk olmaz, kurallar olmaz, toplum olmaz. O yüzden Ekrem Bey'in haline bakıyorum, anlıyorum. Yeterince sahip çıkılmadığı ve unutulmaya yüz tutulduğuna dair bir endişesi var. Bu endişeyle CHP'lileri harekete geçirmeye çalışıyor. Fakat anladığım kadarıyla istediği sonucu da alamıyor. Mektubun nedeni o milletvekillerine onu yazıyor.

İDDİANAME YAZILMAYA BAŞLANMIŞ

Özgür Bey her ortamda dile getiriyor. Fakat onun da sonuç getirici bir işlevi yok. Yani işte orada miting düzenledin Erdoğan'a ağzına geleni söyledin. Burada miting düzenledin Erdoğan'a ağzına geleni söyledin. Bir süre sonra sen Ekrem İmamoğlu olduğunda şöyle bir soru soruyorsun, “Tamam ne olacak böyle?” 150 gün oldu. Diğer bir nedeni anladığım kadarıyla bu da böyle bir kulis bilgisi, iddianame yazılmaya başlanmış ve o oradan bazı bilgiler ulaşmış avukatlara çok yüksek cezalar talep ediliyormuş diye duydum. Yani öyle böyle yıllar değil. O yüzden orada da bir umutsuzluk ve İmamoğlu doğal olarak etrafındaki bu örülmüş ağı yırtabilmenin, buradan çıkabilmenin yolu toplumun bu işe sahip çıkması, ilk günkü enerjisini sahip çıkma duygusunu korumasını istiyor. Bunun yolu da milletvekillerinden, siyasetçilerden, yazarlardan, gazetecilerden unutturmayın, aman beni unutturmayın, ben içeride kalmayayım. Bu tabii onun sözü değil de ben yorum olarak söylüyorum. O yüzden Ekrem Bey açısından can sıkıcı, tatsız ve üzüntü verici bir tablo. Türkiye'de ahlaki yozlaşma yüksek olduğu için adaylık ihtimali giderek ortadan kalktığında bu unutulma hissinin daha da yükseleceğini tahmin ediyor.