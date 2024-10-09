Fatih Altaylı’dan domuz eti skandalına çarpıcı yorum: Yusuf yusuf korkuyorlardır

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim'de taklit ve tağşiş yapılan, sağlığı tehdit edebilecek gıda ürünlerinin listesini açıkladı. Bu listede gıda ürünlerinde sahtekarlık tespit edilen işletmelerin isimleri kamuoyuyla paylaşılırken, ürünlerinde domuz eti kullandığı öne sürülen bir köfteci, isminin açıklanmasını mahkeme kararıyla engellemesiyle gündeme geldi.

200'E YAKIN ŞUBESİ VAR

Söz konusu iddiayı gündeme taşıyan gazeteci Fatih Altaylı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararıyla isminin açıklanmasını durduran işletmenin Türkiye'nin en meşhur köftecilerinden biri olduğunu belirten Altaylı, bu firmanın 200’e yakın şubesi olduğunu ifade etti. Aynı zamanda, bu köfte zincirinin günde 100 tona yakın köfte ve döner ürettiğini de vurgulayan Altaylı, mahkeme kararı sayesinde firmanın büyük bir zarardan kurtulmaya çalıştığını iddia etti.

"TAZMİNAT DAVASI AÇARLAR DİYE KİMSE SÖYLEMİYOR"

Altaylı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada garip olan şu, bunca firma durduramıyor da bunlar nasıl durduruyor? Bu çok meşhur bir köfteci. Adını burada veremiyoruz. Yarın bir gün tazminat davası açarlar diye kimse de veremiyor. Onlar da büyük ihtimalle adları duyulacak diye ‘yusuf yusuf’ korkuyorlardır." ifadelerini kullandı

Altaylı, "Zannediyorum ki, hiçbir zaman o firmanın adı mahkeme sonuçlanıncaya kadar duyulmayacak" dedi.