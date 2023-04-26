Fatih Altaylı’dan Erdoğan için flaş iddia. Dün gece canlı yayında rahatsızlanmıştı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bazı iktidar yanlısı gazetecilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı anketlerde önde gösterdiğini belirterek, "Bu seçim döneminde il il gezip miting yapmayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçime 25 gün kala ani bir karar değişikliğine yöneltip, sağlığını riske atma pahasına yurt gezileri ve il mitingleri yapmaya yönelten şey, herhalde anketlerde açık ara önde olması ve seçimi rahatça kazanacağına olan inancı olmasa gerek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaten yoğun olan programı içinde bir de bu mitingleri yeniden yapmaya başlamasının maliyetini dün gece çok acı bir deneyimle öğrendik" diye yazdı.

Erdoğan'ın Ülke TV, Kanal 7 canlı yayınında aniden fenalaştığını ve yorgun bir ifadeyle rahatsızlığının nedenini anlatıp helallik istediğine işaret eden Altaylı, "Cumhurbaşkanı’nın kazanmak için sağlığı pahasına yollara düşmüş olması ve kendini bu kadar riske atması, herhalde rahatça kazandığı söylenen bir seçimin sonucunu pekiştirmek için olmasa gerek. Kendisine içtenlikle geçmiş olsun diyor, hiçbir şeyin sağlıktan daha önemli olmadığını çok değer verdikleri ecdadın, Kanuni'nin bile söylediğini hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.