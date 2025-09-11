Fatih Altaylı’dan flaş kulis: CHP'nin oyları yerle bir olabilir!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından gözler, 15 Eylül’de görülecek olan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davaya çevrildi. 82 gündür Silivri’de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı açıklamada kulislerde davadan “mutlak butlan” kararı çıkacağı yönünde güçlü beklentiler olduğunu belirtti.

Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetimine dönebileceği ve Meclis grubunun %30’unun ona destek vereceği iddialarını aktardı. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda CHP’nin oylarının ciddi şekilde düşebileceği öne süren Altaylı şöyle konuştu:

Artık hemen herkes bu davanın CHP yönetimi aleyhine çıkacağını düşünmeye başlamış gibi görünüyor ve sonrasında neler olur hesapları yapılıyor. Konuşulanlar şunlar: Kılıçdaroğlu gelir, kurultay öyle ya da böyle iptal edilir. Kılıçdaroğlu partide ekibini kurar. Bir kısım hemen döner, dönmeyenler pasifize edilir. Kemal Bey hemen mitingleri iptal eder, Silivri'de yatanlara sahip çıkılmaz. Kemal Kılıçdaroğlu en az 1,5 yıl partinin başında kalır. Meclis grubunun %30'un Kılıçdaroğlu'na döneceği söyleniyor. Bilemem. Parti içi dengelere aklım ermez. Bu partiyi iyi bilenlerin, iyi bildiğini söyleyenlerin iddiası. Bu doğru ise CHP'nin oyları yerle bir olabilir. Tüm bunlar siyasete büyük bir güvensizlik oluşturuyor. CHP'nin direnişi olumlu tepki alıyor ama bir yandan da parti içindeki huzursuzluk insanları tedirgin ediyor. Beykoz'da istifa eden iki CHP'li, özellikle de başkan vekili Özlem Vural'ın Beylikdüzü’nden Beykoz Belediye Meclisi'ne gönderilen bir isim olması gerçekten hoş değil. Mide bulandırıcı.