İslam Memiş, faiz kararı sonrası yıl sonunu işaret etti: Ev alacaklar dikkat!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indirimi kararını “sürpriz olmayan, piyasa dostu” bir adım olarak değerlendirdi. Kararın ardından döviz ve borsa piyasalarında olumsuz bir fiyatlama yaşanmadığını belirten Memiş, yatırımcıların gözünü ABD’de açıklanacak TÜFE verilerine çevirdiğini söyledi.

ALTIN TALEBİ REKOR SEVİYEDE

Memiş, son 8 ayda yastık altı fiziki altın birikiminin 50 tonu aştığını, gram altında %60, ons altında ise %40’lık artışa rağmen vatandaşların altına olan ilgisinin sürdüğünü belirtti. Döviz talebinde ise belirgin bir canlanma olmadığını, halkın tercihini altından yana kullandığını ifade etti.

KASIM–ARALIK AYLARINDA YENİ TEŞVİKLER BEKLENİYOR

İslam Memiş, yılın son aylarında özellikle ilk kez ev alacaklar ve kredi kullanacaklar için düşük faizli kredi oranları ve yatırım teşvikleriyle ilgili sistematik açıklamaların yapılabileceğini öngörüsünde bulundu. Aralık ayında ekonomi yönetiminin elinin rahatlamasıyla birlikte kredi kartları ve konut kredileri gibi alanlarda sürpriz düzenlemelerin gelebileceğini belirterek şöyle konuştu:

Sürpriz olmayan bir karar ile 250 baz puanlık faiz indirimi geldi. Merkez Bankası bir noktada piyasaya aynı şeyi düşünüyoruz ve sürpriz yok ve dolayısıyla da hedefimiz doğrultusunda faiz kararlarımızı para politikası kurulunda vermeye devam ediyoruz mesajı verdi. Piyasalar için sürpriz olmayan Merkez Bankası'nın tatmin ettiği bir karar olduğu için piyasalarda döviz kurlarında, borsada herhangi bir olumsuz bir fiyatlama yok. Artık piyasa açısından Amerika'da TÜFE verilerini takip edeceğiz. Ancak ben şöyle bir örnek vermek isterim. 2025 yılında Merkez Bankaları faiz indirimi sürecine başlayınca acaba bu paralar nereye kayıyor diye bir sorumuz var. Yaklaşık 8 aylık süreç içerisinde yastık altındaki birikimler 50 ton civarından fazla bir miktar oluştu. Yani fiziki altın talebi devam ediyor. Gram altın tarafında %60'lık bir yükselişe rağmen, ons altın tarafında %40'lık bir artışa rağmen yine yatırımcıların veya vatandaşların altında olan talebi devam ediyor. Peki döviz stabil kaldığı için döviz talebinde bir canlanma var mı? Yok. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri artmaya devam ediyor ama halk daha çok altından taraf oynuyor. Bundan sonra altın talebi devam eder mi sorusunun cevabı bence evet. Yani burada bir sürpriz olmaz. Dolayısıyla TL tarafında borsada tekrar o coşku vardı. Malum geçen hafta 11.350 puan seviyesine kadar yükselişler vardı. Bu tekrar 11.800 ve psikolojik direnç seviyesi 12.000 puan seviyesine kadar devam etmezse yatırımcıların sayısında artış olmazsa bu sefer TL çok tercih edilmeyebilir. Bunu tekrar analiz etmek lazım ama dediğim gibi yoğun bir haftaydı. Merkez Bankası'nın kararı çok önemliydi. Piyasa dostu bir faiz kararı geldi. Şu anda ekonomi yönetimi için, piyasaları için herhangi bir problem yok. Şimdi problem önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası'nın faiz indirimi, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler, içerideki siyasi gerilimler hangi boyutta olacak? Şimdi bu tarafa daha rahat bir şekilde odaklanabiliriz.

YENİ SÜRPRİZ AÇIKLAMALAR GELEBİLİR

Özellikle yılın son aylarına dikkat çekmek isterim. Kasım ve Aralık aylarında, ilk kez ev alacaklar ile kredi kullanacaklar için düşük faizli kredi oranları ve yeni yatırım teşvikleriyle ilgili sistematik bir açıklama olacağını gözlemliyorum. Muhtemelen yıl bitmeden Aralık ayında Merkez Bankası'nın elinin rahatlaması, ekonomi yönetiminin elinin rahatlamasıyla birlikte bence yavaş yavaş yatırımcılara dokunan, ev alacaklara dokunan, yeni kredi kullanacaklara veya kredi kartı ile alakalı yeni sürpriz açıklamalar gelir diye tahmin ediyorum.

