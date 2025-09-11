Nagehan Alçı’dan Kurultay davası öncesi sürpriz iddia! CHP kulisleri karıştı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan davada 15 Eylül’deki duruşma öncesi kulislerde yeni senaryolar konuşuluyor. Gazeteci Nagehan Alçı, İstanbul İl Başkanlığına yönelik mahkeme kararının ardından benzer bir geçici tedbirin Ankara için de gündeme gelebileceğini öne sürdü. Alçı, güvenilir kaynaklarına dayandırdığı açıklamasında, İstanbul’da Gürsel Tekin başkanlığında oluşturulan çağrı heyetinin bir benzerinin Ankara’da da kurulabileceğini belirtti.

Alçı, bu süreçte eski CHP’li Yılmaz Ateş’in adını güvenilir kaynaklardan duyduğunu belirtti. Alçı, ve Ateş’e ulaştığını ancak Ateş'in “Bu iddiadan ne haberim var ne de ilgim” şeklinde net bir yanıt verdiğini aktardı. Gürsel Tekin’in de benzer şekilde “haberim yok” dediğini belirten Alçı, kulislerde bu formülün konuşulduğunu söyledi.

Fatih Altaylı’dan flaş kulis: CHP'nin oyları yerle bir olabilir!

Nagehan Alçı, 15 Eylül’de görülecek CHP davası hakkında şöyle konuştu:

İstanbul kararı ile birlikte 15 Eylül'de mutlak butlan kararı çıkması yönünde olasılık arttı deniyor ama bana gelen güvenilir genelde beni yanıltmayan kaynaklarıma göre şöyle şeyler de olabilir. Mutlak butlan kararı çıkma ihtimali hala var ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin gelmesi diyorlar fakat bir yandan da İstanbul kararından sonra yani İstanbul'da bir ara karar ve geçici tedbir kararı ile Gürsel Tekin'in başında olduğu bir heyet atandı. Bir ihtimal Ankara'da da 15 Eylül'de böyle bir geçici heyet atama, bir tedbir tedbirli uzaklaştırma kararı çıkabilir deniyor. İstanbul'daki dava beklenecek ve mutlak butlan atanmayacak. Çünkü istinaf ve Yargıtay süreçleri de beklenecek. Nasıl ki İstanbul'da bir atama yapıldıysa aynı şekilde yapılabilir deniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi atama yapılması değil. Çünkü mevcut yönetimin kadük hale gelip daha önce seçilmiş yönetimin iş başına gelmesi demek. Onun yerine nasıl ki İstanbul ilde Gürsel Tekin ve dört kişilik bir çağrı heyeti oluşturulduysa Ankara'da da böyle bir heyetin oluşturulacağı ve İstanbul kararının bekleneceği yönünde bir iddia kulağıma geldi.

Yılmaz Ateş

KULİSLERDE YILMAZ ATEŞ'İN ADI GEÇİYOR

Bunun için de Yılmaz Ateş düşünülüyor dendi. Yılmaz Ateş eski CHP'li isimdir. Ben bunu Yılmaz Bey'e de sordum. Yılmaz Ateş'e dedim ki böyle bir iddia var içinde siz de geçiyorsunuz. Bana çok net bir şekilde “Benim böyle bir iddiadan ne haberim var ne de bu senaryolarla ilgili en ufak bir ilgim var” diye cevap verdi. Şimdi Yılmaz Bey'in ilgisi haberi var mı yok mu benim için temel esas beyan esastır. Yılmaz Ateş, eski Deniz Baykal ekibinden ama sonuçta mevcut yönetime de eleştirel bakan bir isim. Yılmaz Ateş'in haberi yok diyorsa Yılmaz Bey'in haberi yoktur. Ama kulislerde böyle konuşulan bir isim var. Fakat Gürsel Bey de haberim yok demişti. Yani böyle bir formülde şu anda konuşuluyor. Onu söyleyeyim. Benim aklıma gelen başka isimler var ama onları doğrulatamadım.