Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Cumhurbaşkanı yaveri...

Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “Eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar” sözleriyle Özel'i eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu nihayet sessizliğini bozdu. Özgür Özel hakkında anlattığı fıkra çok konuşulacak

Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına kayıtsız kalamadı.

“Erdoğan ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir iddia, bir eleştiri, partiyi yıpratmaya yönelik bir cümle kursa, onu takip eden ilk isim 'Cumhurbaşkanlığı yaveriymişçesine' Kılıçdaroğlu oluyor” diyen Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

Siyasetteki gerginliği ortadan kaldırma konusunda aşırıya kaçılmış olabileceğinde haklı noktalar olsa da, AKP’nin yargıyı siyasal gücünün bir parçası haline getirip araçsallaştırmasının faturasını CHP yönetimine yıkmak doğru ve mert bir tavır değildir. Siz birine sıkmak üzere el uzattığınız zaman, o kişi elinizi tutacakmış gibi yapıp, bacak aranıza tekme atıyorsa iyi niyetli kimse size ‘Suçlu sensin’ demez.

Fatih Altaylı’nın yere göğe sığdıramadığı siyasetçi…

"CUMHURBAŞKANI YAVERLİĞİNE..."

Ayrıca zannederim ki Kılıçdaroğlu aynı yaveri olduğu şahıs gibi seçmenin hafıza zayıflığına güveniyor olsa gerek. Kendi genel başkanlığı döneminde de yine bir Beşiktaş Belediye Başkanı’nın görevden alındığını unutmuşa benziyor. Oysa Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğu sırada yine bir ocak ayında, 4 Ocak 2018’de, dönemin CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden alınmış ve CHP Genel Başkanı buna hiçbir tepki gösterememişti. Bugün en azından belediye önünde toplanıp gösteri yapan CHP örgütü o gün bunu bile yapmamıştı.

Eğer Cumhurbaşkanı yaverliğine yükselmiş, merkez sağ aşığı bir bürokrat değil de, gerçek bir CHP’li olsa idi etmesi gereken lakırdı, ‘Sen heybedeki AKP’nin olgunlaşmış turplarını anlat önce’ olurdu.