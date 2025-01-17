Fatih Altaylı’nın yere göğe sığdıramadığı siyasetçi…

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, CHP’de beklenen muhalefet tarzını en iyi yapan kişinin Ekrem İmamoğlu olduğunu açıkladı.

FATİH ALTAYLI MUHALEFET TARZINI EN ÇOK BEĞENDİĞİ SİYASETÇİYİ AÇIKLADI

Her gün YouTube üzerinden yayınladığı videolar ile gündeme yön veren Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ilişkin, değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, değerlendirmesinde İmamoğlu’nu yere göğe sığdıramadı. Altaylı, “Ekrem İmamoğlu, AKP ile olsun, kendi eşdeğeri olarak gördüğü Erdoğan'la olsun sert polemiğe girmekten, onları eleştirmekten ve eşitler karşılaştırması yapmaktan geri durmuyor. Doğru bir siyasi tavır sergiliyor." dedi.

Altaylı son olarak ta CHP’de muhalefet tarzını en çok beğendiği kişiyi açıkladı. Altaylı, "Ekrem İmamoğlu, CHP'den beklenen muhalefet tarzını en çok yerine getiren kişi." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ HALK TARAFINDAN DA BEĞENİLİYOR

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vatandaşın gözünde CHP’nin bir numaralı adayları arasında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olmuştu. Ancak, aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkmıştı. İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığında CHP’de öne çıkan isimler arasında oldu.

İmamoğlu’nun Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyon sonrası millete yaptığı çağrıda “Ne yaparsak Milletle beraber yapacağız” diyerek liderlik konuşması yapmıştı.