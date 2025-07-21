Fatih Altaylı’dan kıyamet alameti: O değişirse felakete doğru koşacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Fatih Altaylı, Mehmet Şimşek'in görevden alınması durumunda "Türkiye dört başı mamur bir ekonomik felakete doğru koşacak” analizinde bulundu.

AKP içerisinde kabine değişimi kulisleri konuşulurken, ünlü gazeteci Fatih Altaylı’dan ‘felaket’ analizi geldi. Altaylı, “Kabinede değişmesi olumsuz sonuçlar doğuracak tek sekreter Mehmet Şimşek’tir. O değişirse bil ki Türkiye dört başı mamur bir ekonomik felakete doğru koşacak” dedi.

YANDAŞ MEDYA ŞİMŞEK’İ HEDEF ALMIŞTI

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimlerde sona ermişti. AKP’nin ikinci parti olmasının en büyük nedenlerinden biri de ekonomi olmuştu. Son zamanlarda Yeni Şafak’ın hedef tahtasında olan Şimşek’in ekonomi politikası ise yandaş medyada eleştirilmeye başlandı.

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KABİNE KULİSLERİ GÜNDEMDE

Kabine değişikliği sorularına ise kulislerden iddialar konuşulmaya başlandı. Son kulis bilgisine göre kabinede değişikliğin mutlaka olacağı yönünde. İddiaya göre; değişiklik pek çok bakanı kapsayacağı aktarılıyor.

“EKONOMİK FELAKETE DOĞRU KOŞACAK”

Kabine değişikliğin de konuşulan isimlerden biri ise Mehmet Şimşek oldu. Ancak Şimşek’in politikasını Erdoğan tarafından beğenildiği belirtiliyor. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı da Şimşek’in değişmesi durumunda ‘ekonomi felakete doğru koşacak’ sözleriyle dikkat çekici analizde bulundu. Altaylı, “Kabinede değişmesi olumsuz sonuçlar doğuracak tek sekreter Mehmet Şimşek’tir. O değişirse bil ki Türkiye dört başı mamur bir ekonomik felakete doğru koşacak. Ve bu aynı zamanda seçimin de yakın olduğuna işarettir” dedi.

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