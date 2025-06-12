Fatih Altaylı’dan olay olacak açıklamalar “FETÖ’cülüğü net…”

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasından sonra gerçekleştirilen belediye seçiminde AKP'nin aday gösterdiği Eray Karadeniz'in vekil seçilmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AKP'nin nezaket gereği aday göstermemesi gerektiğini ifade eden Altaylı, iktidarın seçmeni umursamadığını belirtti.

"AKP büyük bir oportünizm ve fırsatçılık ile belediye meclisindeki Cumhur İttifakı gücü ile bir AKP’liyi vekil belediye başkanı olarak seçti” diyen Altaylı, “Nezaket ve zarafetin yanlarına bile uğramadığını gösterdi" ifadesini kullandı.

"ÖNCELİKLE FETÖ’CÜLÜĞÜ NET"

Altaylı, yazdığı yazının devamında şunları söyledi,

"Öncelikle FETÖ’cülüğü net. Sosyal medya hesabı Gülen’e övgüler, şike sürecinde Fenerbahçe’nin Gülen’le ilgili açıklamalarına tepkiler, FETÖ’nün tabldotunun vazgeçilmezi maklubeye hasretlerle dolu. Öyle ki, darbe girişiminden sonra bile bunları hesabından silmeye gerek görmemiş birini önce aday, sonra başkan yapıyor AKP. Belli ki, parti içinde FETÖ geçmişi olmayan temiz birini bulamıyorlar, bulsalar da aday yapmıyorlar. Hâlâ ille de FETÖ’cü olsun istiyorlar. Bu da partinin hâlâ FETÖ ile nasıl iç içe olduğunun göstergesi."

Altaylı, AKP'li Ayşe Böhürler'in Gaziosmanpaşa Belediyesi'ndeki vekil seçimi konusunda yaşadığı karışıklığa ilişkin olarak da Hakan Bahçetepe'nin AKP'ye geçtiğini sandığından bahsetti. Altaylı, şunları söyledi,

"Yargı operasyonu CHP’ye kötülük yapacakken aslında giderek AKP’nin maskesini düşürüyor ve AKP’nin Türkiye’yi nasıl bir anlayışla, nasıl kadrolarla yönettiğinin göstergesi haline geliyor. Tabii kimin umurunda diye soracak olursanız ona verecek bir yanıtım yok. Çünkü anketler dışında henüz bilmiyoruz. Ama AKP’nin bir erken seçimden çok koktuğunu da görüyoruz."