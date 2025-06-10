Fatih Altaylı’dan olay olacak Bahçeli yorumu! Yenilip yutulacak sözler değil…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Alparslan Türkeş’in kabri başında bebek katili Öcalan’a ‘kurucu önder’ demesi büyük tepki çekmişti. Türkeş’in oğlu AKP’li Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’ye uyarı gelmişti. Türkeş, “ancak tek bir yerde asla ağza alınmaması gerektiğini (babamın kabri başı) vicdani ve tarihe karşı sorumluluğum neticesinde açıkça beyan etme zarureti hasıl olmuştur” demişti. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı ise Bahçeli’nin sözlerine, “Bu sözler ülkücüler açısından yenilip yutması kolay değil. Eğer bunu da yiyip yutabiliyorlarsa hem ağızlarının sağlığına hem de sindirim sistemlerinin sağlığına şaşırmak lazım” dedi.

AKP’Lİ TUĞRUL TÜRKEŞ’TEN KURUCU ÖNDER UYARISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezar ziyareti sonrası yaptığı açıklamada bebek katili Öcalan için kullandığı 'kurucu önder' sözüne Alparslan Türkeş'in oğlu AKP'li Tuğrul Türkeş'ten tepki gelmişti.

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer vermişti:

“Bu çerçevede, yanlış anlaşılmalara zemin hazırlamamak için, belki de Devlet Hocamızın iyi niyetle babamın kabri başında telaffuz ettiği "Kurucu Önder Abdullah Öcalan” ifadesini, bahse konu kişinin (Abdullah Öcalan) Türk yargısı tarafından kesinleşmiş “terörist” geçmişini ibra etmeye yönelik algılar yaratacağı noktasında, bu ifadenin her yerde telaffuz edilebileceğini ancak tek bir yerde asla ağza alınmaması gerektiğini (babamın kabri başı) vicdani ve tarihe karşı sorumluluğum neticesinde açıkça beyan etme zarureti hasıl olmuştur. En derin saygılarımla, kamuoyuna duyurulur”

ALTAYLI: BU SÖZLER ÜLKÜCÜLER AÇISINDAN YENİLİP YUTMASI KOLAY DEĞİL

Bahçeli’nin sözlerine ünlü gazeteci Fatih Altaylı’dan çarpıcı yorum geldi. Altaylı, Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ sözü hakkında “Bu sözler ülkücüler açısından yenilip yutması kolay değil. Eğer bunu da yiyip yutabiliyorlarsa hem ağızlarının sağlığına hem de sindirim sistemlerinin sağlığına şaşırmak lazım” ifadelerini kullandı.