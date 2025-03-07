Fatih Altaylı'dan ortalığı karıştıracak açıklama! Yer yerinden oynayacak

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde kaleme aldığı yazıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili çok konuşulacak sözler söyledi.

Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarına “Yabancı hakem bir kereye mahsustu. Bir daha olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

"BU YALANCI PEHLİVAN TİPLERİ BİLİRİZ"

Hacıosmanoğlu’nun söylediği sözlere tepki gösteren Altaylı,

“Güldüm. Bu yalancı pehlivan tipleri biliriz. Delikanlılık dedikleri tavır sadece görüntüden ibarettir. İçi koftur. Büyük laf eder sonra altında kalırlar" dedi.

"GÜCÜ GÖRÜNCE TIPIŞ TIPIŞ GETİRDİ YABANCI HAKEMİ"

Altaylı, Hacıosmanoğlu'nun daha önce de “Benim olduğum yerde yabancı hakem olmaz” dediğini hatırlatarak "Gücü görünce tıpış tıpış getirdi yabancı hakemi" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ AĞABEYİN EMREDERSE PAŞA PAŞA İKİ TAKIMIN MAÇINA DA YABANCI HAKEM GETİRİRSİN"

Altaylı açıklamasının devamında şunları söyledi, "Bu tipler kolay kolay utanmadığı için şimdi yine 'Yabancı hakem bir daha gelemez' demiş. Öyle diyeceğine 'Ali Bey bana emir vermedikçe bir daha yabancı hakem getirmeyeceğim' deseydi daha inandırıcı olurdu. Bak evladım, senin karakterin artık ortaya çıktı ve hiç şaşırtmadı. O yüzden böyle büyük büyük laflar etme. Sus, utancınla otur. Ligin son haftası başa baş bir durum olursa, Ali Koç ağabeyin arayıp emrederse paşa paşa iki takımın maçına da yabancı hakem getirirsin, biliyoruz. O yüzden kendini daha fazla rezil etme, küçük düşürme. Anlaştık mı!

Bu arada okurlar benim fikrimi merak ediyorsa söyleyeyim.

Tüm maçları yabancı hakem yönetsin istiyorum.

Hepsini."