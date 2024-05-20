Fatih Altaylı'dan TÜGVA SETA ve TÜRGEV yorumu: Bunlar da mı vatana ihanet ediyor?

Gazeteci Metin Cihan geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği kaynaklarından elde ettiği verileri X hesabından paylaşmış ve burada AKP’ye yakın birçok kurumun AB’den fon aldıklarını ortaya çıkarmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı, günlük yaptığı siyasi değerlendirmelerde bu konuya değinerek yorumlarda bulundu.

Birçok gazeteciye yurt dışından, gazetecilik faaliyetlerini yapmaları için fon aldıkları için suçlama yöneltildiğini aktaran Altaylı, bunu yapan gazetecilere Türkiye’yi içeriden yıkmak için dışarıdan destek aldıkları söylemlerinin kullanıldığını ifade etti.

Gelinen noktada bu suçlamaları itham edenlerin hepsinin fon aldığını ve fondaş olduklarını aktaran Altaylı, TÜRGEV, TÜGVA, Etnospor okçuluğun içeriden aldıkları desteklerin yanı sıra yurt dışından da fon alarak bu işin ağababalığını üstlendiğini açıkladı.

Bunun tipik bir AKP mantalitesi olduğunu aktaran Altaylı şu ifadeleri kullandı:

“Yurtdışından fon almak eğer vatana ihanet ise TÜRGEV, TÜGVA, Önder İmam Hatip, Etnospor, SETA…

Bunlar da mı vatana ihanet ediyor?

Zaten iktidarın nimetlerinden faydalanıyorsunuz, bırakın fonu da başkası alsın.”

AJANLIKLA SUÇLAYANLAR FON ALMIŞ

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Metin Cihan, Avrupa Birliğinin internet sitesinden yaptığı araştırmalar neticesinde kamuoyunda çokça konuşulacak verileri X sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Başta SETA ve Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Etnospor’un AB’den milyonlarca lira değerinde fon aldığı ortaya çıkmıştı.

SETA ise 2019 yılında bir rapor yayınlamış ve birçok gazetecinin yurt dışı kaynaklı çalıştığını yayınlayarak gazetecileri ajanlıkla itham etmişti. Bu rapora birçok gazeteci ve muhalefet partisi eleştiride bulunmuştu.

Sonradan ortaya çıkan belgelerde gazetecileri sırf yurt dışından gazetecilik faaliyetlerini sürdürmeleri için aldıkları paralar nedeni ile ajanlıkla suçlayan SETA’nın AB’den fon aldığı ortaya çıkmıştı.

FATİH ALTAYLI

Yıllar boyunca TV ekranlarında programlar sunan Fatih Altaylı geçtiğimiz yıllarda TV hayatına son vermiş ve kendi adını taşıyan YouTube kanalında gündeme dair yorumlarda bulunuyor.