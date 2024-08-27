Fatih Altaylı’dan Yılmaz Tunç’a. 'Dilruba’da yargıya müdahale var Tuncay Özkan’da yok mu?'

Kamuoyu bir süredir Instagram yasağını sokak röportajında eleştirdiği için hakkına tutuklama kararı verilen Dilruba K.’yı konuşuyor. Hükümetin bir sabah ansızın aldığı karar sonucunda yasaklanan Instagram günler boyu TV ekranlarında konuşulmuş ve Ulaştırma Bakanı’nın X hesabından yaptığı bir canlı yayın sonrasında açılmasına karar verilmiş.

Bu süre zarfında sokak röportajları gündem olmuş ve Dilruba K. verdiği röportajda kullandığı kelimeler gösterilerek önce gözaltına alınmış sonrasında ise tutuklanmasına karar verilmişti. Bu süre zarfında Yılmaz Tunç açıklama yapmış ve “Kamuoyuna yansımış bazı soruşturmalar bakımından buradan Adalet Bakanı olarak söz söylediğimiz zaman yargıyı etkileyebilir" ifadesinde bulunmuştu.

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2 gün önce ise CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bir paylaşımda bulunmuş ve paylaşımında Cumhurbaşkanına karşı kullandığı ifadeler nedeni büyük bir tepki toplamıştı.

Yılmaz Tunç Özkan hakkında yaptığı açıklamada ise “Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.



Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir.… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 25, 2024

Yılmaz Tunç’un Dilruba hakkında bir yorumda bulunmasının yargıyı etkileyeceğini açıklamasının ardından Özkan hakkında X hesabından paylaşımda bulunarak fikirlerini açıklamasını eleştiren Altaylı şu ifadelerde bulundu:

“Adalet Bakanı Tunç, kendisine bir davayla ilgili bir soru sorulduğunda, o meşhur ağır eleştirilerinden dolayı tutuklanan Dilruba K. ile ilgili kendisine sorulan bir soru, ben bu konuda görüş beyan edemem. Yargıya müdahale olur. E peki Tuncay Özkan konusuna nasıl gülüş beyan ediyorsun? Yargıya müdahale değil mi o? Nasıl o konuda Tuncay Özkan'a suçlayıcı bir şey? O da yargıya müdahale.

Yargıya müdahale değil mi o? Nasıl o konuda Tuncay Özkan'a suçlayıcı bir şey? O da yargıya müdahale. Orada edemiyorsun, burada mı edemiyorsun? Şimdi AKP'nin lehine olan, aleyhine olan bir konuda yargıya müdahale edemem, AKP'nin lehine olan bir konuda müdahale edebilirim mi? Bu da doğru bir şey değil. O zaman onda konuşmadıysam bunda da konuşmayacaksın.”