Özlem Zengin'den Dilruba çağrısı: Tutuksuz yargılansın

Özlem Zengin, tutuksuz yargılanması gerektiğini belirterek, "Muhtemelen ilk duruşmada serbest kalacaktır" dedi.

Dilruba K., İzmir’de yapılan bir sokak röportajında Instagram’ın erişim engeline karşı eleştirilerde bulunmuş ve 12 Ağustos’ta 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklandı.

İsrail'le ticaret Meclis'i karıştırdı. Veli Ağbaba ile Özlem Zengin birbirine girdi

3 Eylül'de yapılacak duruşma öncesinde Ekol TV’de Armağan Çağlayan’a konuşan Zengin, Dilruba K.'nın sözlerini eleştirerek, "Ciddi bir üslup sorunu var, ancak tutuksuz yargılanmalı" ifadelerini kullandı.

Dilruba K., daha önce cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla da karşı karşıya kalmış, bu suçlamadan dolayı tutukluluğu kaldırılmış ve yurt dışı yasağı getirilmişti.

AKP'de Özlem Zengin krizi. Grup başkanı açıklama yaptı

Ancak, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlaması nedeniyle tutukluluğu devam etti.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de "Tüylü Mikrofon" isimli YouTube kanalının bir yayını sırasında, Instagram'ın erişime engellenmesine yönelik sert eleştirilerde bulunan Dilruba Y., bu ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen Dilruba Y., Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmişti.

Dilruba Y., "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanacak.

Tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilmiş, ancak "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tahliye edilmişti. Buna rağmen, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlaması nedeniyle tutukluluğu devam etmekte.