Özlem Zengin'den Dilruba çağrısı: Tutuksuz yargılansın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özlem Zengin'den Dilruba çağrısı: Tutuksuz yargılansın

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Instagram’ın erişime kapatılmasını eleştiren Dilruba K.'nın tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özlem Zengin, tutuksuz yargılanması gerektiğini belirterek, "Muhtemelen ilk duruşmada serbest kalacaktır" dedi.

Dilruba K., İzmir’de yapılan bir sokak röportajında Instagram’ın erişim engeline karşı eleştirilerde bulunmuş ve 12 Ağustos’ta 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklandı.

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3 Eylül'de yapılacak duruşma öncesinde Ekol TV’de Armağan Çağlayan’a konuşan Zengin, Dilruba K.'nın sözlerini eleştirerek, "Ciddi bir üslup sorunu var, ancak tutuksuz yargılanmalı" ifadelerini kullandı.

Dilruba K., daha önce cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla da karşı karşıya kalmış, bu suçlamadan dolayı tutukluluğu kaldırılmış ve yurt dışı yasağı getirilmişti.

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Ancak, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlaması nedeniyle tutukluluğu devam etti.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de "Tüylü Mikrofon" isimli YouTube kanalının bir yayını sırasında, Instagram'ın erişime engellenmesine yönelik sert eleştirilerde bulunan Dilruba Y., bu ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen Dilruba Y., Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmişti.

Dilruba Y., "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanacak.

Tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilmiş, ancak "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tahliye edilmişti. Buna rağmen, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlaması nedeniyle tutukluluğu devam etmekte.

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