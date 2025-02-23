Fatih Altaylı'nın anketi olay oldu! Yavaş, İmamoğlu'nu geçti Erdoğan geride kaldı

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabı üzerinden cumhurbaşkanlığı adaylarına yönelik olarak bir anket düzenledi.

Altaylı'nın takipçileri ile paylaştığı ilk ankette Ekrem İmamoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki iki seçenekte hangi isme oy verileceği soruldu. Ankete katılanların yüzde 77'sinin İmamoğlu, yüzde 23'ünün ise Erdoğan dediği görüldü.

Altaylı, yaptığı ikinci ankette Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi. Ankete katılanların yüzde 86'sı Mansur Yavaş derken, Erdoğan ise yüzde 14'te kaldı.

MANSUR YAVAŞ İMAMOĞLU'NU GERİDE BIRAKTI!

Gazeteci Fatih Altaylı, daha sonra Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı seçiminde karşı karşıya geldi. Çıkan sonuçlarda Ekrem İmamoğlu yüzde 48'de kalırken, Mansur Yavaş'ın yüzde 58 oranında oy aldığı görüldü.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sosyal medya hesabından yaptığı ankete yaklaşık 250 bine yakın kişi katıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine siyaset gündemi hareketliliğini korurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 Şubat 2025 günü ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime başvuru yapmıştı.

Başvurunun ardından sosyal medya hesabı X'ten bir açıklama yayımlayan İmamoğlu, "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım" ifadelerini kullanmıştı.