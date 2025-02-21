Fatih Altaylı’nın bu çıkışı gündemi sarsacak! Herkes bunu konuşuyor

CHP’de ‘şaibeli kurultay’ iddialarına ilişkin, iptal davasını mahkemenin reddetmesi sonrası gazeteci Fatih Altaylı, flaş açıklamalarda bulundu. Altaylı’nın yaptığı değerlendirmede, AKP ve CHP içerisinde paralel hareket eden iki grubun yerel seçimi iptal ettirme çabalarının olduğunu öne sürdü.

“YEREL SEÇİMİ İPTAL ETTİREBİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR”

Geçtiğimiz günlerde eski CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, parti içerisinde ‘şaibeli kurultay’ iddialarının fitilini ateşlemişti. Savaş, CHP'nin kurultayına açtığı iptal davası sonrası mahkemeden red kararı geldi. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı flaş iddialarda bulundu. Altaylı, "CHP kurultayı ile ilgili iddialarda bir somut kanıt daha sunabilen yok ama yarın öbür gün çıkar mı çıkmaz mı açıkçası bilemem. Ama şunu biliyorum CHP içerisinde bir grup ve AK Parti içerisinde bir grup bunlar paralel hareket eden birbirleriyle yakın tanışan yakın hareket eden insanlar… Buradan yola çıkarak yerel seçimi iptal ettirebileceklerini düşünüyorlar. Bak sana çok iddialı bir şey söylüyorum. Yerel seçimi iptal ettirebileceklerini düşünüyorlar; yani yönetim geçersiz, bu yönetimin adayları da geçersiz. O zaman demek ki iptal edilebilir” dedi.

"KILIÇDAROĞLU YAKINDA GELİYOR"

‘Dün şöyle bir bilgi aldım’ diyerek sözlerine başlayan Altaylı, “Futbol Federasyonu üyesi Ural Aküzüm var. Bana bunu aktaran da birisi yani hem AK Parti'ye yakındır, hem CHP'ye yakındır falan böyle herkese yakın enteresan bir siyasetçi. Ural Aküzüm’de sağa sola şey diyormuş ‘Özgür özel' le çok yakın görüntü vermeyin. Kılıçdaroğlu yakında geliyor” diyormuş” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı’nda ‘şaibe’ iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeye gitmeyeceğini belirtmişti.

Akabinde eski CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in yeni genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP Kurultayı'nın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bunun üzerine Kurultay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Savaş'ı 25 Şubat’ta ifadesini almak üzere savcılığa ifade vermesi için çağırmıştı. Son olarak iptal davasını mahkeme reddetmişti.