Fatih Altaylı'nın bu tespiti çok konuşulacak!

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'ye kayyım atanacağı iddiasından sonra hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak serbest bırakılan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında isim vermeden açıklamalarda bulundu.

"İKTİDAR İÇİNDEKİ KLİKLERDEN BİRİNİN TETİKÇİSİ"

Altaylı, isim vermeden "iktidar içindeki kliklerden birinin tetikçisi" dedi.

Altaylı, köşe yazısında şunları söyledi,

"Yine bir operasyonun tetikçiliğine soyundu. İktidarın ya da iktidar içindeki bir kliğin planladığı bir 'harekâtı' duyurdu. 'İşin merkezinde ve önemli biri olduğunu' göstermeye çalışırken, muhtemelen bir çuval inciri batırdı ya da bir grubun yapılmasını istediği bir operasyonun bir diğer grup tarafından öğrenilip durdurulmasına neden oldu.

Tabii bu arada birilerinin borsada büyük para kaybetmesini, tabii doğal olarak da bazılarının da büyük para kazanmasını sağladı. Oklar üzerine çevrilince de yalakalığın, arsızlığın nirvanasına çıkarak iktidar sahiplerine, bakanlara övgüler düzmeye, nedamet getirmeye başladı.

Sonra gözaltına alındı. Ardından gözaltına alınmasına neden olan suçun nevi dolayısıyla adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yapılan doğrudur. Ancak bence soruşturma 'doğru olmayan bilginin alenen yayılmasından' ibaret olmamalıdır.

Bu işin içinde borsa manipülasyonu, haksız kazanç sağlanmasına aracılık etme, toplumu kin ve düşmanlığa sevk etme ve belki de ülkede karışıklık yaratmayı planlayan bir komplonun parçası olma ihtimalleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Söz konusu şahsın son günlerde temasta bulunduğu kişiler incelenmeli, HTS kayıtlarına bakılmalı ve kendisi ile bu komploda işbirliği yapanlar ve muhtemelen bu işten haksız kazanç sağlayanlar da tespit edilmelidir. Çünkü çok açıktır ki burada örgütlü bir yapı vardır. Bu örgütün elemanları da açığa çıkarılmalıdır."