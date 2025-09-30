Fatih Atik'in söyledikleri sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayında yanlışlıkla kendisini eleştirdi

Yandaş Fatih Atik'in, ABD’den enerji alımına ilişkin muhalefeti eleştirirken daha önce söylediği ifadelerle karşılaşması "yanlışlıkla kendisini eleştirdi" yorumlarına sebep oldu.

İktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber'de canlı yayınında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Ankara Temsilcisi Fatih Atik, ABD’den yapılan doğal gaz alımına ilişkin muhalefeti eleştirirken daha önce kendisinin de dile getirdiği ifadeleri eleştirdiği görüldü.

Atik'in programda, "Bu anlaşma ile öyle bir hava estirildi ki, sanki biz Amerika’dan ilk defa enerjiyi almaya başlıyormuşuz gibi bir hava estirildi" ifadelerini dikkat çekti.

Cem Küçük'ün canlı yayında, Atik'e "Eee, bunu geçen sene söyledin zaten" yanıtı gündem oldu.

"BEN SÖYLEDİYSEM DÜZELTİYORUM..."

Atik bir süre bekledikten sonra, “Ben söylediysem düzeltiyorum” dedi.

Atik'in açıklamaları sosyal medyada "yanlışlıkla kendisini eleştirdi" yorumlarına sebep oldu.

