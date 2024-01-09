Fatih Cami saldırganı adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA
Fatih Cami saldırganı adliyeye sevk edildi
Fatih Camisinde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırgan adliyeye sevk edildi

Dün Fatih Camiinde bir imam ve cami cemaatinden bir kişiye bıçakla saldırarak yaralanmalarına sebep olan cami saldırganı Ö.S bugün adliyeye sevk edildi.

Ö.S Çağlayan Adliyesine gönderildi.

Saldırgan Ö.S’nin daha önce de kasten yaralama suçundan dolayı sabıkası olduğu ve 2028 yılına kadar av tüfeği kullanma ruhsatının olduğu belirtildi.

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Diğer yandan saldırganın babasının ifade işlemleri için Bursa’dan İstanbul’a geldiği, verdiği ifadede 2012’de evlenip 2019 yılında boşandığı daha sonra da bir evlilik daha yapıp yeni eşinden de ayrıldığını, bundan sonra da işlerindeki bozulma sebebi ile kendisini dini konulara verdiğini açıkladı.

Saldırganın ikamet ettiği Bursa’dan kendi arabası ile Fatih Camisi’ne geldiği aktarıldı.

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